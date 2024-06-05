Счета белорусов блокируют из-за "подозрительных" переводов

Белорусы все чаще сталкиваются с проблемой, когда по запросу силовиков блокируют их денежные счета и вызывают на допрос. Это стало возможным после того, как правоохранители получили супердоступ к банковским данным граждан. Причиной блокировки может стать подозрение, что перевод был незаконным. В итоге замораживается весь счет, а не определенная сумма на нем. Сколько может длиться блокировка, как вернуть доступ к деньгам и можно ли уберечься, рассказали DW юристы.

За один подозрительный перевод заблокировали все деньги на счету

Репетитор английского языка из Минска рассказала в TikTok, что два месяца назад во время оплаты покупок в магазине обнаружила, что на ее карте недостаточно средств. Девушка подумала, что деньги украли мошенники, но в банке объяснили, что счет арестован по решению милиции. "Выяснилось, что на счет наложен арест из-за перевода моего ученика, который живет за границей, - пояснила репетитор. - Он выводил средства из криптовалюты: переводил себе на белорусскую карту, с которой и отправлял деньги мне. Я понятия не имела, что эти средства до этого были в криптовалюте. Это была обычная белорусская карта".

По словам репетитора, ее вызывали в милицию, где она объяснила, что не причастна к незаконной деятельности. Обращалась она и в Следственный комитет. Но уже два месяца не может распоряжаться средствами на своем счету. "Я просила вернуть мне мои деньги, которые я честно заработала, за которые плачу налоги. На что мне говорят, что это невозможно, процесс запущен. Пока вся эта цепочка не развяжется, мне не смогут разблокировать карту".

Ремесленница из Могилевской области столкнулась с такой же проблемой. Ей поступили деньги от заказчика, она отправила товар, а вскоре не смогла онлайн оплатить свои покупки, поскольку счет заблокировали. "Меня вызывали на допрос. Выяснилось, что покупатель выводил средства из криптовалюты, а потом перевел деньги на мой счет. Но как я могла об этом узнать? Я же не могу проверять каждого заказчика, - отметила собеседница в комментарии DW. - Арест наложен вообще на все деньги на счету, а не только на один подозрительный перевод. Это тянется уже третий месяц, на мои жалобы приходят отписки, что ведется разбирательство".

По словам ремесленницы, деньги с нового счета она теперь старается оперативно снимать, чтобы не попасть еще раз в такую ситуацию.

Почему силовики блокируют счета?

С 1 марта этого года КГБ, СК, прокуратура, МВД и и Оперативно-аналитический центр получили супердоступ к информации о платежах белорусов. С помощью автоматизированной системы обработки данных теперь можно собирать данные о транзакциях, невзирая на банковскую тайну и персональные данные. Власти объясняли нововведение борьбой с мошенничеством. По данным Генпрокуратуры, в 2023-м зарегистрировано 11 715 случаев мошенничества, что на 59% больше по сравнению с предыдущем годом. Количество потерпевших увеличилось на 34% - до 15 437.

Силовики могут приостанавливать расходные операции по банковскому счету, вкладу, электронному кошельку, если у них будут данные или просто подозрения "о совершении противоправных деяний". Заранее никто не предупреждает о блокировке, для правоохранителей достаточно лишь факта, что деньги поступили на определенный счет. Это значит, его владелец потенциально может быть причастен к незаконной деятельности, это и проверяют оперативники.

Доступ к деньгам могут заблокировать из-за подозрительного перевода Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Законом установлен срок блокировки - до 10 суток. Как правило, силовики не нарушают его, говорят юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи legalhub.help, но иногда следователи накладывают арест на банковский счет уже в рамках предварительного расследования. А еще по запросу милиции один и тот же счет могут арестовывать несколько раз, если не было принято решение по материалам проверки. В таких случаях решение проблемы растягивается на месяцы.

Можно ли спасти свои деньги?

Тот факт, что владелец счета не знал о "подозрительном" характере перевода, не позволят автоматически вернуть доступ, поясняют юристы legalhub.help. Если прошло 10 суток с момента блокировки, нужно выяснить, у кого находятся материалы проверки или уголовного дела, напрямую выяснять причины и срок ареста счета, подавать жалобы и ходатайства, чтобы владельцу вернули доступ к деньгам.

Уберечься от такой ситуации практически невозможно, говорят юристы. Во-первых, блокируется сам счет, а не определенная сумма на нем. Во-вторых, система работает автоматически, выявляя рисковые или подозрительные операции с точки зрения правоохранителей, никакие договоренности с клиентом, например, обязательство перечислять только законные средства, не помогут. "Любые заверения клиента не будут известны правоохранительным органам, следовательно, не будут учитываться при принятии решения о блокировке счета", - уточняют эксперты legalhub.help.

Юристы советуют подавать ходатайства о разблокировке счета, ждать окончания проверки или следствия по делу, которое установит, было ли преступление, и кто в нем виновен.