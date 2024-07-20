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К Илье Яшину впервые не пустили адвоката

Алексей Волошинов
20 июля 2024 г.

Адвокат Ильи Яшина, находящегося в заключении, получила пропуск от начальника колонии, но в учреждении якобы не нашлось сотрудника, чтобы ее сопроводить.

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Илья Яшин на суде в Москве (фото из архива)
Илья Яшин на суде в Москве (фото из архива)Фото: Yury Kochetkov/Pool/AP/picture alliance

Адвоката Ильи Яшина Татьяну Соломину впервые не пустили к нему за время заключения оппозиционного политика. Об этом говорится в посте, опубликованном в субботу, 20 июля, в Telegram-канале "Илья Яшин", который оппозиционер вел до посадки в тюрьму.

Начальник колонии выдал Татьяне Соломиной пропуск на посещение Яшина, но пройти к нему можно было лишь в сопровождении оперативного сотрудника. "Однако, прождав несколько часов до конца рабочего дня, никто так и не пропустил адвоката", - говорится в публикации. Свое решение работники ИК объяснили "высокой занятостью или некомплектом оперчасти".

Илью Яшина перевели в помещение камерного типа

В середине июня администрация колонии решила перевести Илью Яшина из штрафного изолятора (ШИЗО), куда он ранее неоднократно попадал, в помещение камерного типа (ПКТ). "Это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря.  По сути, та же камера ШИЗО, только уже на постоянной основе", - поясняется в посте, опубликованном в то же время в Telegram-канале политика.

По закону заключенный может находиться в ПКТ не больше полугода подряд, однако количество таких наказаний не ограничено.

Политика осудили на восемь с половиной лет

В декабре 2022 года суд в Москве приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима в связи с его комментарием в YouTube о трагических событиях в украинской Буче. В ноябре 2023 года политика этапировали в колонию ИК-3 под Смоленском. С тех пор его неоднократно помещали в ШИЗО, а в декабре 2023 года перевели на строгие условия содержания (СУС) в колонии. 4 марта 2024 года в Telegram-канале Яшина сообщили, что оппозиционера поставили на дополнительный профилактический учет как лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма".

Адвокатов часто не пускают к политзаключенным

В конце 2021 года трех адвокатов не пустили в СИЗО к бывшему координатору штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Отказ в допуске им тогда объяснили отсутствием разрешения от следователя, который вел дело. В декабре 2023-го, незадолго до смерти, адвокатов также в течение нескольких дней отказывались пропускать к оппозиционеру Алексею Навальному.

В июле этого года защитник Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров в своем аккаунте в Facebook рассказал, что в тюремную больницу ФСИН №11 в Омске, куда политика, как утверждается, перевели из колонии, также шесть дней не допускали адвокатов.

 

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