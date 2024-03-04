Илью Яшина поставили на учет в колонии за "экстремизм"

Администрация колонии объяснила Яшину, что постановка на профилактический учет связана с "экстремистскими свзязями" политика и "политическим характером" его статьи.

Администрация колонии №3 в Смоленской области поставила оппозиционного политика Илью Яшина на дополнительный профилактический учет как лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма". Об этом в понедельник, 4 марта, российский оппозиционный политик сообщил в своем Telegram-канале.

Сотрудники колонии объяснили Яшину, что присвоенный ему новый статус связан с "политическим характером" его статьи и "экстремистскими связями", в которых он ранее "был изобличен правоохранительными органами", сказано в посте.

"Воспринимаю происходящее философски. Да и, честно говоря, новость эта, по-моему, больше разволновала сотрудников колонии, которым отныне придется вести со мной воспитательные беседы. Тут ведь еще большой вопрос, кто кого перевоспитает", - отметил Яшин.

Политик также написал, что недавно в колонии его навестил "человек в погонах" и намекнул на необходимость указывать маркировку "иностранного агента" при публикации постов в социальных сетях. "В общем, готовят они какие-то гадости с этим "иноагентством", - резюмировал Яшин.

Срок Ильи Яшина за "фейки" об армии

В декабре 2022 года Илью Яшина признали виновным в распространении "фейков" о действиях российской армии из-за рассказа в ходе стрима на YouTube об убийствах мирных жителей в Буче. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

10 ноября стало известно, что Яшина этапировали из московского СИЗО в Смоленскую область. 1 декабря Бабушкинский райсуд Москвы оштрафовал политика на 45 тысяч рублей из-за отсутствия обозначения "иностранного агента" в постах его Telegram-канала.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Илья Яшин открыто заявил о своей антивоенной позиции и не стал уезжать из России. В июле 2022 года Министерство юстиции РФ внесло оппозиционера в реестр "иностранных агентов".

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