Элитный интернат в Германии, где учился принц Филипп

Залем - аббатство, замок, интернат

Раз зашла речь об этом месте, хотя и по печальному поводу, расскажем немного про историю монастыря и замка. Цистерцианская обитель была основана здесь примерно в шести километрах от Боденского озера, предположительно, в 1137 или 1138 году. В конце Средних веков Имперское аббатство в Залеме стало одним из самых больших и богатых в этом регионе. Так оно выглядело в 1681 году.