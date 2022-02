Экс-дипломат вынужден оставить высокий пост в немецкой "дочке" Nord Stream 2

Бывший немецкий дипломат Дитер Вальтер Халлер (Dieter Walter Haller) подал в отставку с поста председателя наблюдательного совета Gas for Europe GmbH - немецкой дочерней фирмы компании Nord Stream 2 AG. Он проинформировал материнскую компанию о своем шаге, сообщила в пятницу, 4 февраля, компания Gas for Europe. Ранее министерство иностранных дел Германии запретило Халлеру занимать должность главы набсовета Gas for Europe, поскольку его назначение может негативно отразиться на "служебных интересах МИД".

Согласно информации, опубликованной на сайте Gas for Europe, новыми членами наблюдательного совета назначены Михаэль Файст (Michael Feist) и Вольфганг Петерс (Wolfgang Peters), которые работают в энергетическом секторе. Как заявили в компании, решение о том, кто возглавит наблюдательный совет, будет принято на ближайшем заседании набсовета.

В прошлом Дитер Вальтер Халлер занимал различные должности в министерстве иностранных дел ФРГ, а также в ведомстве федерального канцлера. Помимо прочего, он был послом Германии в Саудовской Аравии и ЮАР.

Фирма Gas for Europe была создана для сертификации "СП – 2"

Об учреждении газотранспортной компании Gas for Europe со штаб-квартирой в городе Шверине (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) было объявлено в конце января. Основав немецкую дочернюю фирму, расположенная в швейцарском городе Цуг компания-оператор Nord Stream 2 AG, которая осуществляет общую координацию проекта "Северный поток - 2", выполнила требование Федерального агентства по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) о создании в Германии юридического лица в соответствии с законодательством ФРГ.

В ноябре 2021 года немецкий регулятор на время приостановил процедуру сертификации проходящего через Балтийское море газопровода "Северный поток - 2", строительство которого завершено, но он все еще не эксплуатируется. Теперь юридическая процедура аттестации магистрали, по которой из России в Германию должно ежегодно поставляться около 55 миллиардов кубометров газа, должна быть возобновлена.

