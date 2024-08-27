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Израильская армия освободила заложника в секторе Газа

Лиза Ламбрехт
27 августа 2024 г.

Заложника Фархана аль-Кади спасли из тоннеля ХАМАС в секторе Газа. 52-летний бедуин был захвачен боевиками 7 октября 2023 года.

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Израильский военный в секторе Газа (фото из архива)
Израильский военный в секторе Газа (фото из архива)Фото: IDF/Xinhua/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе "сложной операции" в секторе Газа освободила 52-летнего Каида Фархана аль-Кади, который был захвачен террористами ХАМАС 7 октября 2023 года и вывезен на палестинские территории. О спасении жителя бедуинского населенного пункта Рахат на юге Израиля во вторник, 27 августа, сообщили израильские военные.

Сейчас состояние здоровья аль-Кади стабильное, его доставили в больницу для медицинского обследования. Семье бедуина сообщили о его освобождении. Фотографию встречи аль-Кади с братом опубликовало издание The Times of Israel. Освобожденному заложнику также позвонил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который отметил, что "весь народ Израиля воодушевлен этим спасением".

Как указывает издание Jerusalem Post, аль-Кади стал первым живым заложником, вызволенным из тоннеля ХАМАС, - все предыдущие операции по спасению оставшихся в живых заложников были наземными. Всего израильская армия освободила восемь живых заложников ХАМАС из сектора Газа, а также провела несколько операций по возвращению десятков тел пленников, убитых террористами. Сейчас боевики удерживают еще 108 человек. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Жертвами боевиков стали около 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек, еще 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.

 

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