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Переговоры Израиля и ХАМАС завершились безрезультатно

Сергей Ромашенко
26 августа 2024 г.

В Каире при посредничестве Катара и ЦРУ обсуждалась возможность прекращения огня в секторе Газа. Все предложенные посредниками компромиссы были отвергнуты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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В Каире безрезультатно прошли переговоры Израиля и ХАМАС
В Каире безрезультатно прошли переговоры Израиля и ХАМАСФото: imageBROKER/dpa/picture alliance

В Каире безрезультатно завершились переговоры между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщило в понедельник, 26 августа, агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских спецслужбах. По словам собеседников агентства, на переговорах 25 августа в столице Египта Израиль и ХАМАС отвергли все предложенные посредниками компромиссные решения.

В то же время высокопоставленный американский чиновник выразил мнение, что переговоры прошли конструктивно, по его словам, стороны продемонстрировали стремление к достижению "окончательного и реалистичного соглашения". Чиновник также сообщил, что работа по решению оставшихся вопросов продолжится в ближайшие дни, рабочие группы останутся в Каире.

При посредничестве ЦРУ и Катара

Переговоры между Израилем и ХАМАС по сделке о прекращении огня и освобождению заложников проходили при участии директора ЦРУ США Уильяма Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бин Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных представителей Египта.

На фоне сообщений о провале переговоров министр обороны США Ллойд Остин распорядился продлить присутствие двух авианосных ударных групп в регионе. О своем решении он сообщил во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

"Министр подтвердил право Израиля на самооборону и продолжение поддержки США в защите от Ирана и его региональных союзников. В рамках этой поддержки он распорядился сохранить в регионе две авианосные ударные группы", - говорится в заявлении Пентагона.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 с половиной тысяч человек, еще более 93 с половиной тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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