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Байден и Нетаньяху обсудили предстоящие переговоры в Каире

Ася Миллер
22 августа 2024 г.

Президент США в телефонном разговоре о прекращении огня и освобождении заложников ХАМАС заверил Израиль в дальнейшей поддержке Вашингтона.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в Белом доме
Байден заверил Израиль в дальнейшей поддержке ВашингтонаФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предстоящие переговоры в Каире по прекращению огня и освобождению заложников, а также заверил Израиль в дальнейшей поддержке Вашингтона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 21 августа.

Американский президент и израильский премьер обсудили усилия США по поддержке обороны Израиля ввиду угроз со стороны Ирана, включая опасность, исходящую от поддерживаемых Тегераном хуситов, а также террористических группировок ХАМАС и "Хезболлах". Отмечается, что в разговоре также принимала участие вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

Нападение ХАМАС на Израиль

Уже несколько месяцев Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры о прекращении огня и обмене заложниками, посредниками в которых выступают Египет, Катар и Соединенные Штаты.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Жертвами боевиков стали около 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию в секторе Газа. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 тысяч человек, а почти 93 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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