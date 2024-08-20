  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

ЦАХАЛ обнаружил тела шести заложников в секторе Газа

Лиза Ламбрехт
20 августа 2024 г.

Израильские военные эвакуировали из Хан-Юниса тела шести заложников, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. Погибшим было от 35 до 80 лет.

https://p.dw.com/p/4jg91
Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить израильских заложников в секторе Газа
Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить израильских заложников в секторе Газа Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 20 августа, эвакуировала тела шести заложников из города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным издания Haaretz, тела были обнаружены в одном из пролегающих под городом тоннелей. Погибшим было от 35 до 80 лет, все они были живы на момент их похищения террористами ХАМАС 7 октября 2023 года.

Израильские военные назвали имена погибших: Ягев Бухштаб, Александр Данциг, Авраам Мундер, Йорам Мецгер Надав Попплевелл и Хаим Пери. Как пишет dpa, один из них - 75-летний гражданин Польши и Израиля Александр Данциг - был известным историком Холокоста и работал в мемориале "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Освобожденные заложники, в частности, рассказывали, что в плену он давал им уроки истории. О гибели Данцига, а также 35-летнего Бухштаба, 79-летнего Пери, 80-летнего Мецгера и 51-летнего Попплевелла ЦАХАЛ объявил еще в июне и июле. Предположительно, все пятеро были убиты в Хан-Юнисе в начале 2024 года, сообщает The Times of Israel.

О гибели шестого заложника - Авраама Мундера - ранее не сообщалось. Родственники людей, взятых в плен боевиками ХАМАС или пропавших без вести после атаки террористов, призвали в этой связи правительство Израиля ускорить подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа, чтобы спасти жизни других заложников. Террористическая группировка удерживает еще 109 человек. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

Израиль согласился с предложениями США о перемирии в секторе Газа

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, но пока неизвестно, согласятся ли на них боевики ХАМАС.

Если это произойдет, то, по словамБлинкена, стороны при посредничестве США, Египта и Катара проведут переговоры о том, каким образом реализовать соглашение. "До сих пор сохраняются сложные вопросы, которые требуют жестких решений со стороны лидеров. И в конечном счете все зависит именно от них", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен добавил, что проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа отражает предложения, обнародованные президентом США Джо Байденом еще в мае, и предусматривает поэтапное прекращение боевых действий. Предполагается, что перемирие продлится шесть месяцев, оно предусматривает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Жертвами боевиков стали около 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек, еще 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Освобождение заложников под угрозой? Судьба сделки Израиля с ХАМАС после эскалации конфликта

Освобождение заложников под угрозой? Судьба сделки Израиля с ХАМАС после эскалации конфликта

Недавние убийства лидеров ХАМАС и "Хезболлах" могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху пока не выражает готовность к переговорам и продолжает настаивать на военной операции в секторе Газа. Такая политика может поставить под угрозу освобождение заложников, которые находятся на территории сектора Газа после теракта 7 октября.
Политика6 августа 2024 г.02:42 мин.
Глава госдепартамента США Энтони Блинкен

Израиль согласился с предложениями США о перемирии в секторе Газа

Израиль согласился с предложениями США о перемирии в секторе Газа

Госсекретарь США заявил, что премьер-министр Израиля одобрил предложения Вашингтона по прекращению огня. Он выразил надежду, что то же сделает и ХАМАС.
Конфликты19 августа 2024 г.
Город Хан-Юнис на юге сектора Газа (фото из архива)

ЦАХАЛ забрал тела пяти израильских заложников из сектора Газа

ЦАХАЛ забрал тела пяти израильских заложников из сектора Газа

Армия обороны Израиля вернула тела пятерых заложников из сектора Газа. Все они были убиты во время атаки террористов ХАМАС 7 октября.
Конфликты25 июля 2024 г.
Показать еще