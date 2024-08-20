ЦАХАЛ обнаружил тела шести заложников в секторе Газа

Израильские военные эвакуировали из Хан-Юниса тела шести заложников, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. Погибшим было от 35 до 80 лет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 20 августа, эвакуировала тела шести заложников из города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным издания Haaretz, тела были обнаружены в одном из пролегающих под городом тоннелей. Погибшим было от 35 до 80 лет, все они были живы на момент их похищения террористами ХАМАС 7 октября 2023 года.

Израильские военные назвали имена погибших: Ягев Бухштаб, Александр Данциг, Авраам Мундер, Йорам Мецгер Надав Попплевелл и Хаим Пери. Как пишет dpa, один из них - 75-летний гражданин Польши и Израиля Александр Данциг - был известным историком Холокоста и работал в мемориале "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Освобожденные заложники, в частности, рассказывали, что в плену он давал им уроки истории. О гибели Данцига, а также 35-летнего Бухштаба, 79-летнего Пери, 80-летнего Мецгера и 51-летнего Попплевелла ЦАХАЛ объявил еще в июне и июле. Предположительно, все пятеро были убиты в Хан-Юнисе в начале 2024 года, сообщает The Times of Israel.

О гибели шестого заложника - Авраама Мундера - ранее не сообщалось. Родственники людей, взятых в плен боевиками ХАМАС или пропавших без вести после атаки террористов, призвали в этой связи правительство Израиля ускорить подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа, чтобы спасти жизни других заложников. Террористическая группировка удерживает еще 109 человек. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

Израиль согласился с предложениями США о перемирии в секторе Газа

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, но пока неизвестно, согласятся ли на них боевики ХАМАС.

Если это произойдет, то, по словамБлинкена, стороны при посредничестве США, Египта и Катара проведут переговоры о том, каким образом реализовать соглашение. "До сих пор сохраняются сложные вопросы, которые требуют жестких решений со стороны лидеров. И в конечном счете все зависит именно от них", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен добавил, что проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа отражает предложения, обнародованные президентом США Джо Байденом еще в мае, и предусматривает поэтапное прекращение боевых действий. Предполагается, что перемирие продлится шесть месяцев, оно предусматривает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Жертвами боевиков стали около 1200 человек, еще около 250 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек, еще 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.