Израиль вводит режим особого положения по всей стране

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном нарастает: ЦАХАЛ за прошедший день нанес удары более чем по тысяче объектов, связанных с движением "Хезболлах". Нетаньяху призвал мирное население Ливана к эвакуации.

С утра понедельника, 23 сентября, израильские истребители и беспилотники нанесли удары более чем по 1100 объектов, связанных с радикальным движением "Хезболлах" в Ливане, применив свыше 1400 боеприпасов. В том числе были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Мы атакуем инфраструктуру, которую "Хезболлах" выстраивало для боевых действий за последние 20 лет", - приводит газета The Times of Israel слова главы израильского Генштаба Герци Халеви.

Халеви объявил также, что военная операция в Ливане получила кодовое название "Стрелы севера", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ . В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении операции против объектов террористической группировки на всю территорию Ливана.

В Израиле введен режим особого положения

Правительство Израиля ввело режим особого положения по всей стране, который продлится как минимум до 30 сентября.

Тем временем "Хезболлах" продолжает атаковать Израиль ракетами и дронами. По данным израильских СМИ, впервые с начала военных действий 7 октября 2023 года используются ракеты большой дальности. Информации о погибших с израильской стороны не поступало. В ЦАХАЛ сообщили, что большая часть снарядов была перехвачена.

Соединенные Штаты Америки заявили, что в связи с очередным обострением на Ближнем Востоке перебрасывают в регион новые военные силы. Подробности в Вашингтоне не сообщили.

Ливан заявил о почти 500 жертвах авиаударов Израиля по "Хезболлах"

В результате масштабных ударов Израиля по целям "Хезболлах" 23 сентября, по данным Бейрут, погибли 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин. Среди погибших также есть сотрудники экстренных служб, сообщило государственное ливанское информагентство NNA. Еще 1645 человек получили ранения.

Мирные жители Ливана покидают места своего жительства Фото: FADEL ITANI /AFP

По словам министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, тысячи семей из охваченных военными действиями районов страны были вынуждены бежать в более безопасные регионы. При этом "менее чем за неделю" в результате израильских обстрелов были ранены около 5 тысяч человек, утверждает ливанский министр. Только в ходе массовых взрывов пейджеров и раций пострадали почти 3 тысячи человек. Власти Ливана обвиняют в этой атаке Израиль.

Жителей Ливана призывают эвакуироваться

Жители Ливана получают на стационарные телефоны аудиосообщения от Израиля с призывом эвакуироваться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных ливанцев отнестись к этим предупреждениям серьезно. "Израиль воюет не с вами, а с "Хезболлах", - подчеркнул он в видеообращении, опубликованном в том числе в Telegram. - Слишком долго "Хезболлах" использовало вас в качестве живых щитов. Они размещали ракеты в ваших гостиных и гаражах. Эти ракеты были нацелены на нашу территорию, на наших граждан. Чтобы защитить их, мы должны уничтожить это оружие".

Нетаньяху пообещал также, что после окончания военной операции жители смогут вернуться в свои дома. Ливанские СМИ сообщают, что жители массово эвакуируются с юга страны на север.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть из них были обменяны, часть погибли в плену, а несколько - освобождены в результате военных операций.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств."Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.