Нетаньяху опроверг статью о предотвращении войны с Ливаном

Премьер Израиля назвал "ложной" статью The Wall Street Journal о том, что он отменил атаку на боевиков "Хезболлах" в Ливане после переговоров с президентом США Джо Байденом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "ложной" статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что он отказался от превентивного удара по боевикам "Хезболлах" в Ливане после соответствующего призыва президента США Джо Байдена.

"Я видел ложные публикации, в которых утверждается, что США препятствовали и препятствуют нашим операциям в регионе. Это неправда. Израиль - суверенное государство", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров страны в воскресенье, 24 декабря. Израильский премьер подчеркнул, что действия армии страны основываются на "оперативных соображениях".

WSJ сообщила 23 декабря, что через несколько дней после нападения террористов ХАМАС на Израиль, израильская армия была готова нанести удар по силам "Хезболлах" в Ливане. 11 октября израильские военные самолеты находились в воздухе в ожидании приказа Нетаньяху, но Байден убедил премьера Израиля передумать в связи с возможными последствиями таких действий, утверждала WSJ со ссылкой на источники.

Нетаньяху: "Война будет долгой"

Биньямин Нетаньяху также прокомментировал гибель 15 израильских солдат за последние несколько дней, назвав утро воскресенья "непростым". "Мы соболезнуем семьям и сочувствуем молодым людям, чьи жизни были прерваны в их самый расцвет", сказал израильский премьер. Он добавил: "Будем честны: это будет долгая война". С начала наземной операции против ХАМАС в секторе Газа погибли в общей сложности более 150 израильских солдат.

Операция Израиля в ответ на нападение ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль в обмен выпустил из тюрем около 240 палестинцев. В руках боевиков, по данным израильских властей, остаются еще как минимум 109 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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