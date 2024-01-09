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Израиль сообщил о ликвидации в Сирии одного из лидеров ХАМАС

Анастасия Аринушкина
9 января 2024 г.

По данным ЦАХАЛ, Хасан Акаше являлся "одним из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории в последние недели".

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Израильский танк (фото из архива)
Фото: AMIR COHEN/REUTERS

В Армии обороны Израиля в понедельник, 8 января, сообщили, что ликвидировали находящего в Сирии высокопоставленного члена палестинской террористической группировки ХАМАС. По данным ведомства, Хасан Акаше являлся "одним из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории в последние недели".

Террорист был ликвидирован в районе населенного пункта Бейт-Джин в Сирии, других подробностей операции в ЦАХАЛ пока не сообщили. В пресс-службе ведомства отметили, что Израиль "не потерпит террористических акций с сирийской территории".

Ранее 8 января в результате удара Израиля на юге Ливана был убит высокопоставленный командир радикального шиитского движения "Хезболлах". По информации источника AFP, Виссам ат-Тавил играл ведущую роль в руководстве военными операциями "Хезболлах" на юге Ливана. Его убийство усиливает опасения, что война в секторе Газа может распространиться на весь Ближний Восток, отметили источники агентств.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Как пишет Reuters, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в результате израильских бомбардировок на юге Ливана погибли более 130 боевиков "Хезболлах", еще 19 были убиты в Сирии.

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