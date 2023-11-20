Израиль расширил масштабы операции на севере сектора Газа

По данным источников, переговоры между ХАМАС и Израилем находятся в продвинутой стадии, одновременно ЦАХАЛ продолжает военную операцию на севере Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) На фоне переговоров об освобождении заложников расширила наземную операцию на севере сектора Газа, начатую в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС, сообщает в понедельник, 20 ноября, агентство AFP. По неподтвержденной информации от ХАМАС, в результате боевых действий в районе Индонезийской больницы на окраине поселения беженцев Джабалия по меньшей мере 12 человек были убиты и десятки получили ранения.

В ЦАХАЛ сообщили, что с территории больницы по израильским военным велся огонь. "Этой ночью террористы открыли огонь из здания Индонезийской больницы в Газе по военным, действовавшим снаружи госпиталя. Солдаты ЦАХАЛ ответили огнем по конкретному источнику вражеского огня. Снаряды в сторону больницы не выпускались", - заявили израильские военные.

Израиль расширяет район боевых действий

Израильская армия накануне заявила, что планирует расширить военную операцию на "дополнительные районы" сектора Газа. Как и в случае с больницей "Аш-Шифа", ЦАХАЛ подозревает существование подземного центра управления ХАМАС под Индонезийской больницей. Видеосъемку тоннелей ХАМАСа под крупнейшим госпиталем Газы ЦАХАЛ обнародовал накануне.

В армии Израиля подчеркнули, что ХАМАС "использовал больничный комплекс в качестве террористической инфраструктуры в день резни". В больнице в частности содержалась, а затем была убита одна из похищенных - 19-летняя Ноа Марчиано, ее тело обнаружили у входа в клинику.

Из Газы эвакуировали более 30 недоношенных младенцев

28 недоношенных детей, эвакуированных из клиники "Аш-Шифа", прибыли в Египет, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Всего накануне из Газы был эвакуирован 31 ребенок. По данным ВОЗ, еще трое детей проходят лечение в городе Рафах на юге сектора Газа. Израильская армия заявила, что "помогала" с транспортировкой младенцев.

Переговоры об освобождении заложников продвигаются

По данным AFP, соглашение об освобождении заложников боевиками ХАМАС может быть достигнуто. По мнению правительства Катара, выступающего посредником, на пути переговоров имеются лишь "незначительные" препятствия, пишет агентство.

Вашингтон верит, что сделка по освобождению заложников близка, заявил президент США Джо Байден. Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер ранее заявил, что соглашение "ближе, чем когда-либо". По его словам, речь идет об освобождении "нескольких десятков" заложников в обмен на "длительный перерыв в боях на несколько дней". Прогресс в переговорном процессе не подтверждали ни ХАМАС, ни Израиль, отмечает AFP.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли не менее 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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