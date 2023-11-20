"Врачи без границ" призвали прекратить огонь в секторе Газа

Директор немецкого отделения гуманитарной организации "Врачи без границ" Кристиан Катцер (Christian Katzer) в понедельник, 20 ноября, заявил о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Это нужно, чтобы в Газу смогли доставить гуманитарные грузы, а жители сектора имели возможность уехать в безопасные районы, объяснил Катцер в эфире немецкого телеканала ARD.

Как утверждает Катцер, сейчас мирному населению в секторе Газа не хватает еды и питьевой воды. Кроме того, многие раненые нуждаются в помощи. "Отсутствует вообще все", - говорит он.

Атака на конвой "Врачей без границ"

"Врачи без границ" 19 ноября сообщили об одном погибшем и одном раненом в результате нападения на их гуманитарный конвой в секторе Газа. По их словам, колонна перевозила 137 человек, сотрудников гуманитарной организации и их родственников, в безопасный район на юге анклава. Среди них также было 65 детей. Кто именно стоит за атакой - не уточняется. В сообщении организации говорится, что обе стороны конфликта были предупреждены об эвакуации, а на всех машинах колонны была отчетливо видна маркировка "Врачей без границ".

Нападение было совершено в Газе неподалеку от местного отделения гуманитарной организации. В этом же городе находится больница "Аш-Шифа", в районе которой в последние дни ведутся активные боевые действия.

Военные израиля показали туннель ХАМАС под больницей в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о штурме больницы "Аш-Шифа" 15 ноября. По ее данным, под комплексом находится 55-метровый туннель боевиков ХАМАС, командный пункт и склад оружия.

"В течение нескольких недель мы рассказывали миру о циничном использовании ХАМАС жителей Газы и пациентов больницы "Аш-Шифа" в качестве живого щита. Вот еще доказательство", - заявили в ЦАХАЛ. Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 18 ноября, на территории госпиталя оставались 25 медицинских работников и 291 пациент, в том числе 32 ребенка в "критическом состоянии".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли не менее 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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