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Израиль отверг резолюцию ООН о правах палестинцев

Сергей Ромашенко
15 мая 2024 г.

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов высказалась за расширение участия палестинцев в ее заседаниях. Израиль в ответ заявил, что не позволит создавать угрожающее ему террористическое государство.

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Премьер-министр Израиля Нетньяху
Премьер-министр Израиля Нетньяху отверг резолюцию Генассамблеи ООН о правах палестинцевФото: Maya Alleruzzo/AP/dpa/picture alliance

Правительство Израиля единодушно отвергло принятую на прошлой неделе резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендовавшую принять палестинцев в ООН в качестве полноправных членов. "Мы не будем поощрять ужасающую расправу 7 октября. Мы не позволим создать террористическое государства, с территории которого на нас могут напасть. Ни Генассамблея, ни любая другая организация не удержит Израиль от использования его права на самозащиту", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам заседания израильского кабинета в среду, 15 мая.

10 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении Палестинской автономии, имеющей в ООН статус страны-наблюдателя, значительно более широких прав на заседаниях Генассамблеи без предоставления ей полного права голоса. Генассамблея, участницами которой являются 193 страны, также призвала Совет Безопасности ООН серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении "Палестине" полноправного членства во всемирной организации.

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, девять были против и еще 25, в том числе Германия, воздержались. Германия не признает палестинскую автономию в качестве независимого государства. Нетаньяху подчеркнул, что резолюция Генассамблеи никак не меняет статуса палестинских территорий и не является основой для будущих переговоров и мирного урегулирования.

Нетаньяху: Разгром ХАМАС - необходимый шаг

Биньямин Нетаньяху также назвал бессмысленными разговоры о будущей администрации в секторе Газа до победы над исламистским радикальным движением ХАМАС. "Разгром ХАМАС - необходимый шаг, чтобы удостовериться в том, что на следующий день в секторе Газа не найдется кого-то, кто сможет нам угрожать", - сказал он.

По словам израильского премьера, он еще около ста дней тому назад позволил израильским силовикам разрешать местным представителям в Газе, не связанным с ХАМАС, участвовать в распределении гуманитарной помощи. "Эта попытка не была успешной, потому что ХАМАС угрожал им, а некоторым даже навредил, чтобы отпугнуть других", - отметил Нетаньяху.

"Пока не будет ясно, что ХАМАС уже не осуществляет военное руководство в секторе Газа, там не найдется представителей, которые согласятся возглавить гражданскую администрацию. Поэтому разговоры о будущем, пока ХАМАС все еще обладает контролем, - пустые", - подчеркнул Нетаньяху, отметив, в то же время, что уже на протяжении многих месяцев ведутся закулисные переговоры с целью "найти решение этой сложной проблемы".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35,2 тысячи человек, еще свыше 79 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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