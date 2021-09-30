Из-за дефицита микрочипов завод Opel в Айзенахе закрывается до конца года

В связи с продолжающимися уже в течение многих месяцев перебоями в поставках микрочипов автопроизводитель Opel вынужден временно прекратить производство на своем заводе в немецком Айзенахе. Работа будет приостановлена со следующей недели и, если восстановятся цепи поставок, возобновится в начале 2022 года, заявил в четверг, 30 сентября, представитель компании.

На время прекращения производства 1300 работников завода в Айзенахе (федеральная земля Тюрингия), где выпускается компактный кроссовер Grandland X, будут переведены на сокращенный рабочий день.

В компании этот шаг объяснили исключительной ситуацией, в которой мировая автомобильная промышленность находится из-за продолжающейся пандемии коронавируса и дефицита полупроводников во всем мире.

Глобальный дефицит чипов

Во французском концерне Stellantis, в который входит и Opel, агентству AFP пояснили, что решения о закрытии заводов будут приниматься на местном уровне. Из-за нехватки микрочипов концерну уже пришлось этим летом временно закрыть несколько заводов во Франции.

Автомобильная промышленность более других отраслей экономики пострадала от глобального дефицита полупроводников. В связи с кризисом в поставках чипов, немецкие автопроизводители Volkswagen, Daimler и BMW уже ранее были вынуждены останавливать производство на несколько дней или недель и переводить своих сотрудников на сокращенный рабочий день. На прошлой неделе консалтинговая фирма Alix Partners предупредила, что из-за нехватки микрочипов в этом году в мире не будет произведено 7,7 миллиона автомобилей.

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