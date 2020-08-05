Хроника пандемии: Facebook удалила со страницы Трампа видео о коронавирусе

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались более 709 тысяч человек, выздоровели свыше 12 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 6 августа (время московское).

Турция не видит роста числа инфицированных на курортах

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Минздрав Турции не фиксирует роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом в курортных регионах страны. Об этом сообщил представитель ведомства. "Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах - Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе", - указал он. По подсчетам международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 236 112 человек, умерли 5784.

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За истекшие сутки в Китае выявлены 57 новых инфицированных. При этом у 37 из них заболевание протекает в активной форме, у 20 - без симптомов. Об этом сообщил Госкомздрав КНР. Большинство активных случаев - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, 14 случаев - ввозные.

От COVID-19 скончался вождь амазонских индейцев

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Аритана, 70-летний вождь коренного народа Бразилии - явалапити (амазонские индейцы), скончался от последствий COVID-19. Об этом сообщил его племянник. Аритана многое сделал для спасения дождевых лесов Амазонии. Две недели назад он был госпитализирован в больницу в бразильском штате Гояс из-за проблем с дыханием.

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Компания Facebook удалила со страницы президента США Дональда Трампа видео "с ложными утверждениями" о коронавирусе. Об этом сообщил телеканал NBC News. Речь идет о фрагменте интервью Трампа телеканалу Fox News, где глава Белого дома заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19". По данным канала, Facebook в первый раз удалила пост Трампа из-за дезинформации о вирусе нового типа.

Экс-президент Колумбии инфицирован новым вирусом

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Альваро Урибе

Бывший президент Колумбии 68-летний Альваро Урибе, содержащийся с 5 августа под домашним арестом по решению Верховного суда страны, инфицирован коронавирусом. Урибе, обвиняемый в коррупции и попытках повлиять на свидетелей, "чувствует себя хорошо", несмотря на заболевание. Он находится в изоляции в своей резиденции в департаменте Кордова.

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Израильская правительственная комиссия по вопросам борьбы с коронавирусом поручила профильным министерствам подготовить план по возобновлению авиасообщения с 16 августа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Заседание комиссии прошло по инициативе Нетаньяху вечером 5 августа. Решение будет принято по итогам консультаций с участием министров здравоохранения, транспорта, иностранных дел и членов Совета национальной безопасности Израиля.

Специалисты ВОЗ прибыли в ЮАР

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Всемирная организация здравоохранения отправила в Южно-Африканскую Республику специальную "команду реагирования на вспышки" коронавируса в составе 43 экспертов. Первые 17 сотрудников уже прибыли в ЮАР. В их числе - специалисты, занимающиеся вопросами эпидемиологии, эпиднадзора, инфекционисты, эксперты по снабжению, мобилизации населения и санитарному просвещению. В стране с начала пандемии выявлены почти 530 тысяч случаев инфицирования, умерли 9298 человек. ЮАР занимает 5-е место в мире по числу заболевших.

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МИД Германии предостерег от туристических поездок в бельгийскую провинцию Антверпен в связи с ростом там количества заболевших, начиная с конца июля. В ведомстве посоветовали воздерживаться от путешествий, выполнение которых не является абсолютно "необходимым". В этой части страны в течение семи дней число случаев инфицирования на 100 тыс. населения превышает 50. Въезжающие в Германию из Антверпена должны соблюдать карантин, если не смогут предъявить отрицательные результаты теста на вирус нового типа.

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Италия пригрозила ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair серьезными последствиями за нарушения правил безопасности, направленных на защиту от коронавируса. Об этом сообщили в Национальном управлении гражданской авиации (Enac) Италии. По его данным, речь идет о "неоднократных нарушениях санитарно-гигиенических норм". Речь идет, в частности, о несоблюдении принципов социального дистанцирования и порядка действий, предписанных сотрудникам в ситуациях, когда выполнение этих условий по объективным причинам невозможно. Если Ryanair не устранит нарушения, "вся ее авиационная деятельность в воздушных гаванях страны будет приостановлена", пригрозили в Enac. По подсчетам международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 248 803 человека, умер 35 181.

Хроника пандемии 5 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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