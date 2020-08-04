Почему Луцк и Тернополь не хотят быть "красными зонами" эпидемии COVID-19?

"Ознакомьтесь с информацией об ответственности за нарушение карантина. Вы не имеете права работать", - такие предупреждения полиции луцкие рестораторы и другие предприниматели получают уже второй день подряд. "Пока нас только предупреждают, не штрафуют, но перспектива возврата жесткого карантина нас возмущает. У нас есть нормативный запас скоропортящихся продуктов. Что с ними делать: выбрасывать, утилизировать, за чей счет? Абсолютно не учтены трудовые отношения: как быть с нанятыми людьми, увольнять?" - жалуется в разговоре с DW предприниматель из Луцка Олег Иванюк.

Четыре уровня эпидемиологической угрозы

В понедельник, 3 августа, Луцк вместе с Тернополем и Кицманским районом Черновицкой области украинское правительство причислило к "красной зоне" эпидемиологической опасности и ввело ряд запретов. Кроме того, пассажирские поезда перестали делать остановки в этих городах, а "Укрзализныця" - продавать билеты на эти направления.

В Луцке и Тернополе поезда теперь не останавливаются

Дело в том, что с августа в Украине начала действовать новая правительственная схема адаптивного карантина для борьбы с распространением коронавируса: отныне страну еженедельно будут делить на четыре зоны по уровню эпидемической опасности: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую".

К какой зоне относится тот или иной регион определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе четырех показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не менее 24 на 100 000 населения), коэффициента занятости коек (не более 50 % койко-мест), коэффициента выявления случаев (не более 11 %), показателя роста количества случаев (не более 10 %). В разных зонах будут действовать различные карантинные ограничения.

Например, в "зеленой" зоне сохраняется масочный режим в местах скопления людей и необходимость соблюдения социальной дистанции. В "желтой" зоне, кроме вышеперечисленного, запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения. В "оранжевой" будет запрещена работа хостелов, туристических баз, развлекательных заведений, детских лагерей, ресторанов ночью, а также плановая госпитализация. Массовые мероприятия могут проводиться из расчета не более одного человека на 20 квадратных метров. На территориях, отнесенных к наивысшей "красной" степени опасности, прекращается работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и торговых центров, а также проведение массовых мероприятий.

Протест мэров

Власти Луцка и Тернополя выступили против такого деления. Ситуацию с эпидемией коронавируса в своих городах они считают некритичной, а зачисление в "красную" зону - несправедливым и политическим.

На пляже в Одессе 5 июля

"Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернополян, - заявил мэр Тернополя Сергей Надал. - Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых маленьких областных центров - Тернополь".

Советник мэра Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook написал, что Луцк не собирается выполнять требования правительства, а эпидемиологические ограничения в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" должны устанавливать органы местного самоуправления, а не центральные. В обоих городах городские советы уже приняли решения не вводить никаких ограничений в связи с отнесением их к "красной" зоне.

"Красные" города поддержал "оранжевый" Львов, который лишь частично согласился с установленными правительством правилами работы в своей зоне. В городе разрешили дальше работать спортивным учреждениям, фитнес-центрам и хостелам. "Мы проанализировали требования, которые содержатся в правительственном постановлении, и понимаем, что если в спортивном зале, клубе на 200, 300, 400 квадратных метров находится два-три человека, то понятно, что опасности нет. А для большого количества людей - это рабочие места", - рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

На упреки городов отреагировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. На брифинге 3 августа он заявил, что зачисление городов в разные зоны происходит в соответствии с показателями, а не симпатиями. "Здесь нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц. Есть чисто цифры и уровень опасности", - сказал он.

Незаконное решение правительства?

Правозащитница из Украинского Хельсинского союза по правам человека Лидия Тополевская считает, что реакция местных советов на решения правительства была предсказуемой.

"Кабинет министров не может такие вещи решать своими постановлениями. Это нарушение конституции. Необходимо введение чрезвычайного положения, чтобы ограничивать права граждан", - говорит правозащитница. Поэтому местные власти имеют право не исполнять указания центра, считает она. По ее мнению, украинцы должны обжаловать такие решения и требовать от правительства соблюдения законов.

Сейчас в Конституционном суде Украины уже рассматривают иск Верховного суда о соответствии конституции ограничений, введенных во время карантина в Украине. Но пока решение еще не принято. Суд только завершил изучение материалов дела в открытой части и перешел к закрытой.

Потери для городских бюджетов

Деление на зоны различного эпидемиологического риска и повторное закрытие предприятий малого бизнеса может уничтожить украинскую экономику, считает ресторатор из Луцка Олег Иванюк. "В условиях пандемии, скорее всего, нам придется жить долго, что же делать целым отраслям? Когда есть угроза нового закрытия, невозможно планировать свою деятельность, привлекать инвестиции", - говорит предприниматель.

Возвращение жесткого карантина может обернуться убытками не только для предпринимателей, но и для городских бюджетов. Например, в Луцке с марта по июль 2020 года из-за карантина и приостановки бизнеса уже недополучили 128 миллионов гривен налогов. Тернополь недосчитался примерно 200 миллионов гривен налоговых поступлений. Если снова вводить жесткий карантин, то, по мнению Игоря Полищука, потери будут еще больше.

Впрочем, и сами коммерсанты настроены решительно. Руководитель Лиги предпринимателей Тернопольской области Михаил Гомивка убежден, что предприниматели не согласятся с закрытием: "Мы только-только вздохнули, а теперь - снова закрываться? С чего тогда жить? Мы все понимаем угрозу и не против многих ограничений, но против повторного закрытия бизнеса".

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