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Итальянская нефтегазовая группа Eni
Итальянская нефтегазовая группа EniФото: David Niviere/abaca/picture alliance
КонфликтыРоссия

Итальянская Eni сообщила о прекращении поставок газа из РФ

Даниил Сотников
49 мин. назад

"Газпром" сообщил итальянской компании, что не может поставлять газ в страну, не назвав конкретных причин.

https://www.dw.com/ru/italanskaa-eni-soobsila-o-prekrasenii-postavok-gaza-iz-rossii/a-63307191

Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с 1 октября не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию. Об этом говорится в пресс-релизе Eni, опубликованном в субботу, 1 октября.

"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка через Австрию невозможна. Поэтому сегодня поставки российского газа для Eni через пропускной пункт в Тарвизио будут на нуле. Eni предоставит обновления, если поставки возобновят", - говорится в сообщении итальянской компании.

Италия готова к зиме без российского газа

В мае Eni сообщила, что начала процесс открытия двух расчетных счетов в евро и в рублях в Газпромбанке - после того, как Кремль потребовал платить за газ в рублях. В компании тогда подчеркнули, что это обусловлено мерой предосторожности, поскольку крайние сроки оплаты газа наступят в ближайшие дни. "Компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро. Это явное условие будет включено в платежные процедуры", - заявили в Eni.

В конце августа "Газпром" уведомил итальянскую компанию, что сократит поставки газа на 7 млн куб. м - с 27 до 20 млн. Главный управляющий итальянской Eni Клаудио Дескальци в середине сентября заявлял, что Италия сможет пережить зиму в случае остановок поставок газа из России. По его словам, газохранилища в стране заполнены уже на 90 процентов, и поставки газа в Италию удвоил Алжир.

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