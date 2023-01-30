На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 января (время московское).

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Экс-наемник ЧВК Вагнер Андрей Медведев, бежавший в Норвегию и попросивший там политического убежища, рассказал в интервью CNN, что дезертировать из рядов организации его побудила жестокость сослуживцев. "Они собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новичков, - утверждает Медведев. - (Однажды они) привели двух заключенных, отказавшихся идти воевать, расстреляли их на глазах у всех и закопали прямо в траншеях”.

B CNN добавили, что не имели возможности провести независимую верификацию аккаунта, с которого общался с ними Медведев, а ЧВК Вагнера "не ответило на запрос о комментарии".

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Палата общин парламента Канады призвала правительство страны признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Предложение внесла депутат от оппозиционной Новой демократической партии (NDP) Хизер Макферсон. "Учитывая доклады о нарушениях прав человека и нападениях на мирное население в Украине и других частях света, совершенных поддерживаемой властями РФ группой Вагнера, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией", - цитирует заявление Макферсон канадский телеканал Global News. Ее предложение было принято другими членами Палаты общин единогласно.

ISW: Россия готовит крупное наступление на востоке Украины

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Россия продолжает наращивать силы в Донбассе и готовится в ближайшие месяцы к крупному наступлению - вероятно, в Луганской области, пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков института, на это указывают данные, поступающие как из российских, так и из украинских и западных источников.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что не видит признаков подготовки России к мирным переговорам, а видит прямо обратное. РФ может мобилизовать еще 200 тысяч человек, наращивает производство боеприпасов и получает их от дружественных авторитарных режимов, таких как Иран и КНДР, указал Столтенберг. Путин сохраняет свои "максималистские цели" в Украине, заключил он.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко также считает, что ВС РФ усиливают свою группировку в Донбассе для готовящегося наступления. По его мнению, к такому наступлению Кремль толкает "возрастающее внутреннее давление" россиян, желающих победы. Наконец, ISW также ссылается на микроблогеров РФ, "распространивших информацию из российского Telegram-канала" о том, что главные силы, подготовленные для попытки решительного прорыва, "еще не вступили в бой".

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы в Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Японию поблагодарил руководство этой страны за поддержку. "Война в Украине затрагивает всех нас, и поэтому мы очень благодарны за поддержку, которую оказывает Япония, в том числе самолетами и грузовыми мощностями”, - сказал Столтенберг в короткой речи после посещения авиабазы японских ВВС Ирума.

Генсек НАТО пообещал укреплять сотрудничество с Японией - как и с Южной Кореей, которую он посетил накануне, 30 января.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, переданных Германией. О таких поставках просил бразильское руководство канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который посетил Бразилию с официальным визитом.

На совместной пресс-конференции с Шольцем да Силва также уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер только выразил мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны и тем самым поступила "неправильно". Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не такими очевидными.

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Германия могла бы направить Киеву в десять раз больше танков Leopard 2, чем пообещала ранее, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью телеканалу "Рада". "Мало дать 14 Leopard и потом сказать, что теперь нормально, мы выполнили свой моральный долг перед украинцами, можно спокойно спать. Я благодарю за 14. Но ваша промышленность могла бы направить еще по крайней мере в десять раз больше", - указал Мельник.

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БМП Marder Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Бундесвер ищет резервистов, которые помогут тренировать украинских военнослужащих на БМП Marder, сообщает издание Spiegel-Online . Федеральная земля Бранденбург опубликовала запрос оперативного командования к объединению резервистов. Согласно запросу, ищут резервистов, "владеющих украинским или русским языками".

Спикер ВВС: Украине нужны средства борьбы с иранскими ракетами

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США направили в Украину первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи. Об этом сообщило Транспортное командование ВС США. Всего запланирована поставка 109 БМП.

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Международный олимпийский комитет ответил на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего 28 января, что МОК является "промоутером войны, убийств и разрушений" и "предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства". Эти слова украинского чиновника прозвучали в связи с возможным решением МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления, - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. - Подобные заявления не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения".

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Иранская пусковая установка с ракетами Zolfaghar Фото: Tasnimnews

Украине нужны от Запада средства борьбы с баллистическими ракетами - в том числе Fateh и Zolfaghar, которые может поставить России Иран. Об этом напомнил спикер ВВС полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех самых ракет "Кинжал". Это - фактически "Искандер", но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22 и С-300, С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории", - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, соответствующие ракетные установки можно уничтожать на их позициях, но партнеры Украины "понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 И SAMP-T". "Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать", - заключил Игнат.

Хроника событий 30 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 января 00.00 - 13.59 >>>

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