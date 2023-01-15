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Противотанковые заграждения в Киеве (весна 2022 года)Фото: Fotobanka CTK/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ISW: Атака армии РФ на север Украины сейчас маловероятна

Жан Рофе
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 января.

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На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 16 января (время московское).

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Кремль, вероятно, готовится к "решительным стратегическим действиям" в течение предстоящих 6 месяцев, чтобы вернуть инициативу и положить конец череде оперативных успехов Украины, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Аналитики видят несколько вариантов таких действий, не исключающих друг друга. Так, армия РФ может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области, считают эксперты ISW. В то же время российские войска едва ли будут проводить наступление в Херсонской или Запорожской областях и скорее отдадут приоритет оборонительным операциям в этих регионах, отмечают аналитики.

Еще одним "решительным стратегическим действиям" авторы обзора называют возможную попытку российской стороны отразить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть ее механизированных сил. Это может позволить российским военным развить контрнаступление, добавляют эксперты ISW.

При этом наступление армии РФ на север Украины в настоящее время остается маловероятным, считают аналитики. По их словам, на данный момент нет доказательств того, что российские силы в Беларуси создали структуры управления и контроля, необходимые для оперативной ударной группы. Однако Кремль, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси перед запланированными учениями "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", подчеркивают составители обзора.

Власти Запорожья сообщили о ракетном ударе РФ

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В результате удара по Запорожью госпитализированы три человека, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. "На месте попадания работают спасатели, медики и коммунальщики", - указал он, не приводя подробности.

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Российские силы нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, заявил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, несколько человек получили легкие ранения. Кроме того, разрушен ряд объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры, добавил Старух.

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Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой в районе Севастополя в аннексированном РФ Крыму, заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Все службы работают в штатном режиме, добавил он.

Зеленский обратился к россиянам из-за удара ВС РФ по дому в Днепре

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Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре
Последствия ракетного удара ВС РФ по жилому дому в ДнепреФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к россиянам на русском языке в свете российского ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре. "Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", - сказал глава украинского государства.

В результате удара по дому в Днепре по состоянию на вечер 15 января погибли 30 человек, сообщил президент Украины. "На сейчас в перечне погибших - 30 человек, в том числе один ребенок, девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей", - сказал он. Глава государства отметил, что остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты. "Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них - шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", - отметил он.

Хроника событий 15 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

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