История протеста в Беларуси в одном фото: что стало с его героинями

Женщины стоят в сцепке на одном из главных проспектов Минска - этот снимок, сделанный на следующий день после президентских выборов в Беларуси, 10 августа 2020 года, разлетелся по интернету и стал одним из символов протеста с стране. Им делились в сторис в Instagram, ставили как аватар в Facebook, называли "женским лицом белорусского протеста".

Злата Янукович задержана

Чуть более, чем через год, 13 октября 2021-го, милиция задержала одну из девушек, изображенных на этой фотографии, - Злату Янукович (на снимке - вторая справа). В правозащитном центре "Весна" в связи с этим DW заявили, что и сейчас в Беларуси задерживают людей за события 2020 года: "История со Златой широко разошлась, потому что она героиня известного фото. А так новости, что кого-то взяли за те события, не редкие".

Акция протеста женщин в Минске, октябрь 2020 года

В каком статусе сейчас находится девушка и предъявлены ли ей какие-либо обвинения, неизвестно. "Покаянное" видео со Златой появилось в соцсетях журналистки государственного издания "СБ. Беларусь сегодня" Людмилы Гладкой.

Она написала об ответственности за нарушение статьи 342 Уголовного кодекса "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". DW отправила запрос в Управление Следственного комитета по Минску, но на момент выхода публикации ответа не поступило. У правозащитников тоже нет информации, где сейчас находится Злата и каков ее статус после задержания.

Активистка, отличница, участница олимпиад

Злата Янукович - студентка 3-го курса химфака Белорусского государственного университета. Как говорят ее знакомые, девушка всегда очень хорошо справлялась с занятиями. Когда училась в гимназии, участвовала в олимпиадах, даже смогла съездить по одной из программ в США.

"Злата - очень целеустремленная и умная. Всегда была активисткой в классе. Очень креативная. Она помогала мне во многом", - рассказывает ее подруга, попросившая не называть ее имя. Друзья говорят, что Злата очень отзывчивая и общительная, умеет вовремя помочь и поддержать хорошие идеи, активно вела соцсети.

"Я восхищаюсь тем, что она стояла в той цепочке и не побоялась участвовать в протестах", - делится впечатлениями одноклассница девушки. Сейчас все друзья и знакомые расстроены ее задержанием. С тех пор, как в провластных телеграм-каналах было распространено "покаянное" видео девушки, в университете она не появлялась.

История одного фото

Автор знаменитого снимка со Златой Ольга Шукайло рассказывает, что запечатленные на фото не блокировали проезд транспорта (именно это часто инкриминируют многим участникам протестов). На момент съемки проспект Победителей уже был перекрыт.

"В какой-то момент оцепление из ОМОНа выстроилось на дороге ближе ко Дворцу спорта. Ближе к мосту через Немигу выстроились люди, - вспоминает тот день Шукайло. - Я увидела пять женщин, стоящих вместе в сцепке, сделала несколько кадров. Вернулась в квартиру, обработала, отправила фотографии и сказала редактору: "Смотри, неплохой снимок получился". Так как интернета не было, я только на утро узнала, что снимок стоит на главной странице tut.by".

Фото было сделано в понедельник вечером, а в среду утром, когда появился интернет, телефон Ольги Шукайло начал разрываться от сообщений и отметок в соцсетях. Снимок разлетелся по интернету. Вспоминая тот день, Ольга говорит, что вначале и ОМОН, который шеренгой перекрывал проспект, и люди стояли спокойно. Журналисты могли свободно между ними передвигаться.

Потом, по ее словам, началась зачистка - и силовики побежали на людей. Ольга в тот момент стояла возле остановки общественного транспорта и не успела быстро среагировать. Ей повезло: ОМОН обошел ее стороной. Во время зачистки у Дома физкультуры силовики били женщин и тащили их по земле. Но, насколько известно Ольге, девушки с этой фотографии в тот день не пострадали.

Что стало с другими героинями фото?

Екатерина Климко на этом памятном снимке - вторая слева. Вспоминая тот день, она говорит, что многие тогда вышли в центр Минска, чтобы просто узнать, что происходит в стране после выборов. Когда на проспекте Победителей Климко увидела, что в их сторону едут автозаки, кто-то из женщин предложил встать первым рядом, это произошло спонтанно. Когда люди позади сцепки увидели, что с другой стороны тоже едет спецтехника, все разошлись. После того случая Екатерина активно участвовала в маршах протеста, но в феврале решила уехать из страны и теперь находится в Португалии.

Женские марши - один символов протеста в Беларуси

"Главная причина - политическая ситуация в стране. С конца осени было понятно, что протесты затянулись. Сложно переломить ситуацию в сторону победы демократических сил, - поясняет Климко. - Начались репрессии, было видно, что и экономическая ситуация будет ухудшаться. Плюс имелись личные причины. И, оценив все, я поняла, что не хочется получить статью за комментарий или фотографию".

В ближайшее время девушка не собирается возвращаться домой из-за риска быть задержанной: "Еще прошлой зимой мне некоторые знакомые говорили, что это фото мне не простят, а я тогда улыбалась и не верила, что за фотографию кто-то может что-то предъявить. Это какая-то страшная сказка, в которую не хочется верить. Самая крайность, которую можно было себе представить, стала реальностью. Я не думала, что эта месть будет такой отчаянной и жестокой, месть за то, что люди просто захотели другой жизни".

Женский марш протеста в Минске, октябрь 2020 года

Татьяна Рудь, что крайняя слева на заглавном фото, в тот день приехала в центр города на велосипеде. Она считает, что, вероятно, именно это и спасло ее от задержания, когда ОМОН перешел в наступление. Журналистам Zerkalo она рассказала: "До ноября я ходила практически на все марши, участвовала в акциях у минских заводов. Я работала в музыкальной школе, поэтому ходила на акции учителей, на воскресные женские марши. Потом пришло разочарование, и я больше не выходила на улицы. Никаких последствий от фотографии и моего участия в митингах не было, хотя я не скрывалась и даже где-то нарывалась".

Несколько месяцев назад Татьяна Рудь также выехала из страны и теперь живет в Польше.

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