Сколько стоит сжечь 100 миллиардов? История наличных марок ГДР

"Складской комплекс номер 12" (Komplexlager KL-12) около немецкого города Хальберштадт в земле Саксония-Анхальт был самым большим бункером во всей Германской Демократической Республике. Здесь на секретном объекте хранилось в общей сложности до 20 тысяч тонн боеприпасов, амуниции, разных материалов и техники - патроны, снаряды, обмундирование, дизельное топливо, зенитные установки, походные кухни, пекарни и другое оборудование на случай войны. Они предназначались для Национальной народной армии ГДР (Фольксармее) и вооруженных сил социалистических стран-союзников по Варшавскому договору. Чтобы вывезти все разом, потребовалось бы 500 железнодорожных вагонов.

Отгрузка боеприпасов из бункера в 1993 году - через несколько лет после воссоединения Германии

Подземный завод в годы "третьего рейха"

Склад разместили недалеко от германо-германской границы около Хальберштадта. Для строительства бункера в 1979-1983 годах использовали штольни, прорубленные заключенными во времена "третьего рейха", когда сюда собирались перевести производство самолетов "Юнкерс" из Дессау. На территории бывшего концлагеря в нескольких километрах от подземного комплекса сейчас находится мемориал.

После воссоединения Германии складом пользовался бундесвер, но в 1994 году гарнизон расформировали, а бункер продали частному инвестору, который так и не придумал, как его использовать. Комплекс сильно пострадал от вандалов и похитителей металла, для которых не стали помехой ворота, решетки и замки. Около десяти лет назад нам удалось попасть в бункер вместе с членами одного исторического клуба, интересующимися такого рода объектами - конечно же, с разрешения владельца.

Памятник узникам концлагеря "Малахит" около документационного центра

Вход в бункер посреди леса около Хальберштадта

Штольни, ведущие к подземным железнодорожным перронам

Штольня для перевозки грузов на автомобилях

Темно, холодно и сухо

Кромешная тьма, все обесточено. Свет - только от фонариков. Сухо и холодно, 12 градусов. Повсюду - тонкий слой копоти. Много лет назад под землей случился пожар, возникший, судя по всему, из-за неосторожного обращения с автогеном, с помощью которого похитители резали металл. Когда-то в бункере служили 250 военных. Оставшийся без предназначения, он практически не охранялся.

Заполнять этот военный склад начали в 1983 году. На обустройство ушло 190 миллионов марок ГДР. Он был частью программы "Дельфин", по которой в Восточной Германии планировали построить почти семьдесят атомных убежищ для правительства, военных и нужд гражданской обороны. Общая стоимость программы превышала два миллиарда восточных марок.

Почему бункер не взорвали

Что происходило с комплексом на протяжении нескольких десятилетий с весны 1945 года и до открытия склада? Хальберштадт находился в советской оккупационной зоне. Оборудование, которое во времена "третьего рейха" успели установить для авиационного производства под землей, вывезли в СССР. После этого штольни, при прокладке которых погибли тысячи заключенных специально созданного неподалеку концлагеря "Малахит", решили взорвать.

К подрыву начали готовиться в 1949 году. Советские минеры успели заложить более 90 тонн взрывчатки, но для полного уничтожения нужно было в девять раз больше. Однако при столь мощном взрыве на месте горы образовался бы кратер, поэтому новые немецкие власти обратились к советскому командованию с настойчивой просьбой отказаться от плана, который привел бы к таким серьезным последствиям для всей этой местности. Вместо подрыва немцы предлагали все засыпать, но в результате договорились подорвать туннели на входах.

Примерно в это же время рядом на территории бывшего концлагеря "Малахит" (Лангенштайн-Цвиберге) был открыт мемориал. Сейчас в одной из штолен, ведущих в подземный бункер, оборудована экспозиция здешнего документационного центра.

По рассказам местных жителей, оставшаяся доступной часть подземного комплекса некоторое время использовалась подразделениями Советской Армии. Один из местных жителей вспомнил во время нашей экскурсии, как в 1959 году, будучи еще мальчишкой, пролез с друзьями в запретную зону, где в темном туннеле они наткнулись на танки, поставленные там на хранение.

Герметические ворота в бункере

Один из подземных складских отсеков

Часть командной штольни

Центр коммуникации и связи

Столовая для персонала

На случай ядерной войны

В 1960-х годах власти ГДР начали рассматривать варианты использования этого подземного сооружения во благо народного хозяйства. В частности, предполагалось разместить в туннелях хладокомбинат, но с обострением… холодной войны объект приобрел стратегическое значение. Как раз в это время по обе стороны германо-германской границы начали активно строить подземные убежища на случай ядерной войны.

"Складской комплекс номер 12" был введен в эксплуатацию к майским праздникам 1984 года. Общая протяженность туннелей с учетом новых составила около 17 километров. Половину старых туннелей, которые не удалось восстановить, замуровали.

Масштабы поражают. Железнодорожные составы заезжали для разгрузки прямо под землю. В одном из туннелей для этого оборудовали 500-метровую платформу. От нее грузы развозили по складским отсекам. Общая площадь хранилища составила почти 40 тысяч квадратных метров, а объем подземного пространства - 220 тысяч кубических метров.

Внутри складского бункера находился еще один - для личного состава. Он обладал более серьезной защитой и располагал всеми системами жизнеобеспечения. После ядерной атаки этот бункер в бункере мог бы работать в автономном режиме 30 дней. В случае возникновения военного конфликта к отгрузке боеприпасов здесь могли приступить уже через 70 минут после получения приказа.

Отгороженный решетками спуск на другой уровень

Номера телефонов внутренней АТС. Телефонный аппарат отсутствует

Подземный гараж и центр технического обслуживания транспортной техники

Шланги для отвода выхлопных газов автомобилей при работающих двигателях во время стоянки или обслуживания

После воссоединения Германии

Новый частный владелец хотел использовать бывший бункер для складирования отходов горного производства. Бизнес выгодный, но власти отозвали уже выданное разрешение. Бункер повис, что называется, мертвым грузом. Всерьез рассматривались планы устроить здесь подземную дискотеку, но от них отказались. Танцевать в штольнях, строительство которых унесло жизни нескольких тысяч заключенных концлагеря? Поиски решения продолжаются.

"Я предпочитаю бункер показывать на машине, можно больше увидеть. От хождения по бетону быстро устаешь", - отметил бывший комендант комплекса Ханс-Йоахим Бюттнер (Hans-Joachim Büttner) во время нашей экскурсии по бункеру. Подполковник в отставке прослужил здесь от первого до последнего дня. Начинал в ГДР, а закончил офицером бундесвера. Интервью с Хансом-Йоахимом Бюттнером можно прочитать здесь: Начальник секретного бункера: до и после падения "железного занавеса".

Бывший комендант терпеливо отвечал на вопросы группы. Спрашивали про советские ядерные ракеты SS-20 - хранись ли здесь такие?

- У нас точно не было.

- Знали о том, кто вырубал старые туннели?

- Да. Каждый, кто здесь служил, хотя бы раз бывал в мемориальном комплексе.

- А где лежали деньги? ...

Обмен денег после воссоединения Германии

Бункер сыграл роль в одном из финальных актов истории ГДР. После обмена восточных марок (Mark der DDR) на немецкие марки (Deutsche Mark) сюда свезли всю выведенную из обращения бумажную наличную валюту Восточной Германии - 620 миллионов купюр на 100 миллиардов - общим весом в три тысячи тонн, а также сберегательные книжки и чеки. Деньги решили похоронить, смешав с песком и горной породой - в надежде, что со временем они сгниют. Вход надежно замуровали.

Место держали в секрете, но через несколько лет на нумизматических аукционах стали появляться странно пахнувшие восточногерманские купюры. Среди них были банкноты в 200 и 500 марок, которые вообще не вводились в обращение. Кто-то залез в бункер и пробил дыру в многометровом слое бетона... Оказалось, что в сухом и холодном бункере социалистические марки не гнили, не разлагались, не портились.

Нескольких кладоискателей поймали и приговорили к условным срокам заключения. Дабы пресечь самодеятельную добычу обесцененных денег, в 2002 году их решили извлечь из бункера и уничтожить. По иронии судьбы, восточная марка, так сказать, пережила марку западную. К этому моменту немцы уже пользовались евро.

Из бункера - в печь. Фотогалерея

Как уничтожили наличные марки ГДР 1 июля 1990 года немецкая марка (D-Mark ) стала единственной валютой в Германии. Так это событие отметили в Восточном Берлине.

Как уничтожили наличные марки ГДР Обмен марок ГДР на немецкие марки в Лейпциге 1 июля 1990 года.

Как уничтожили наличные марки ГДР Так они выглядели... Касса с марками ГДР в экспозиции Аптечного музея в Котбусе в 2009 году.

Как уничтожили наличные марки ГДР Бункер в Хальберштадте, где до июня 2002 года хранились выведенные из обращения марки ГДР.

Как уничтожили наличные марки ГДР Миллионы и миллиарды, ковш за ковшом...

Как уничтожили наличные марки ГДР Пачки купюр в 100 марок ГДР с портретом Карла Маркса.

Как уничтожили наличные марки ГДР Настоящая куча денег, только что извлеченных из штольни.

Как уничтожили наличные марки ГДР Банкноты в 200 и 500 марок ГДР были напечатаны, но не вводились в обращение.

Как уничтожили наличные марки ГДР Рабочий в бункере разрывает мешок с купюрами перед отправкой в сепаратор.

Как уничтожили наличные марки ГДР Вращающийся сепаратор, с помощью которого отсеивали песок и камни.

Как уничтожили наличные марки ГДР Деньги и бытовой мусор перед отправкой в печь...

Как уничтожили наличные марки ГДР ... угольной электростанции в Бушхаусе, где 100 миллиардов марок вылетело в трубу. Автор: Максим Нелюбин



100 миллиардов марок за 500 тысяч евро

Вывозить марки из бункера начали во второй половине июня 2002 года. Чтобы выполнить поставленную задачу, потребовалось почти два месяца. Каждый день на угольную электростанцию в нижнесаксонском Бушхаусе отправляли по шесть автомобильных контейнеров с бумажными деньгами - всего потребовалось почти 300 рейсов.

Перед отгрузкой массу очищали от камней и песка с помощью вращающегося сепаратора. Бывшая наличность превращалась в пепел при 1200 градусах по Цельсию. Сама станция, в 2016 году выведенная из эксплуатации, работала на буром угле, а также использовалась для сжигания бытовых отходов.

Уничтожение восточногерманских денег обошлось примерно в полмиллиона евро. Расходы оплатил государственный банк развития KfW, в собственности которого формально находились все эти бывшие миллиарды.