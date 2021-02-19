В Европарламенте предлагают использовать "Северный поток - 2" для давления на Кремль

Использование газопровода "Северный поток - 2", который сейчас находится на финальном этапе строительства, можно поставить ав зависимость от политического курса Кремля, заявил глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью журналу Der Spiegel в субботу, 6 марта.
"Заместитель председателя Христанско-социального союза (эту должность Манфред Вебер совмещает с постом главы фракции партии EVP в Европарламенте. - Ред.) предлагает пользоваться "Северным потоком - 2" как средством принуждения российского правительства к корректировке своего курса", - пишет издание.
Манфред Вебер
Вебер указывает, что газопровод "не отвечает европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, которая ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов". Поскольку прекращения строительства при нынешнем правительстве Германии добиться невозможно, "Северный поток - 2" следует превратить в рычаг внешнеполитического влияния, считает евродепутат.
Условия для использования "Северного потока - 2" в полную силу
Таким образом, Манфред Вебер разделяет аргументацию главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger). Последний написал недавно статью для Der Spiegel, в которой прозвучали следующие слова: "Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, мощности газопровода ("Северный поток - 2". - Ред.) нельзя будет использовать в полную силу". По мнению Ишингера, ответственность за подобную ситуацию в таком случае будет лежать на Кремле.
Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов. Критики строительства газопровода "Северный поток - 2" считают, что он усилит энергетическую зависимость Европы от России, однако Москва и Берлин настаивают, что речь идет о чисто экономическом проекте.
Наряду с США против газопровода активно выступают Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.
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Автор: Андрей Гурков