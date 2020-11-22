Испанцы протестуют против реформы образования

Десятки тысяч испанцев в воскресенье, 22 ноября, выехали на своих автомобилях на улицы 50 городов страны, чтобы выразить несогласие с новым законом об образовании. Этот закон, как считают его противники, резко ограничивает число частных школ с государственной дотацией, ликвидирует учебные заведения для детей-инвалидов, вводит предметы для идеологического воздействия на молодежь, а также позволяет региональным властям Каталонии и Страны басков отменить преподавание на испанском языке. Что касается формы протеста на автомобилях, то она объясняется запретом пеших шествий из-за пандемии.

За свободу выбора

Автор закона - министр образования Мария Исабель Селаа ранее заявила на пресс-конференции в Мадриде, что он "соответствует новым временам в Испании", "идеям прогресса и равенства граждан". К примеру, "отныне приоритеты должны отдаваться государственной школе, а не частной". Что же касается детей с особенностями развития, то они должны обучаться вместе с нормальными детьми, чтобы не чувствовать себя маргиналами.

Со своей стороны, опрошенный DW представитель организовавшего протесты общественного движения "За больший плюрализм" мадридский учитель Хуан Антонио Ривас напомнил, что закон был принят усилиями левого правительства с участием социалистов, коммунистов и популистов при поддержке каталонских и баскских сепаратистов. По словам Риваса, он "лишает людей свободы выбора и, таким образом, ограничивает их демократические права".

За достойное образование

Учитель отметил, что частные школы с государственной дотацией давали до сих пор возможность получить хорошие знания выходцам из семей с невысоким достатком, учитывая, что "перегруженные государственные школы аналогичных знаний не дают". Но особо тревожит общественность закрытие специальных школ для детей с ограниченными возможностями. Не исключено, что они вообще не смогут учиться.

Парламентская оппозиция намерена бойкотировать закон

Как заявил на встрече с журналистами лидер парламентской оппозиции либерал Пабло Касадо, руководимая им Народная партия (НП) не намерена внедрять закон в тех регионах Испании, где она находится у власти. Политик обратил также внимание на попытку "идеологического воздействия" на детей путем введения курса, разработанного правительством в свете своего левого мировоззрения. Сожалеет лидер Народной партии и о том, что баскская и каталонская молодежь может лишиться испанского языка, который был до сих пор в стране средством межнационального общения.

Протесты в Испании проходят на фоне эпидемии коронавируса. С марта 2020 года здесь заразилось более полутора миллиона человек, умерло, по данным Минздрава, 42 619 человек, по данным регионов и моргов - до 70 тысяч. В последнюю неделю ситуация стабилизировалась, что позволяет смягчить ограничительные меры в некоторых городах, к примеру, в Барселоне.

Смотрите также:

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания между прошлым и будущим Уникальный опыт Испании показывает, как эта страна за довольно короткий срок перешла от диктатуры к демократии. Испанцам удалось быстро демонтировать тоталитарные структуры, провести реформы, выйти из международной изоляции, в которой оказалась страна в период правления Франко, и встать в один ряд с развитыми демократиями.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Тюрьма как символ диктатуры Франко Диктатура генерала Франсиско Франко воцарилась в Испании после военного мятежа и гражданской войны 1936-1939 годов. Своеобразным символом репрессивного режима, просуществовавшего почти 40 лет, была мадридская тюрьма Карабанчель, занимавшая 20 гектаров. После краха диктатуры был разрушен и ее зловещий символ. От тюрьмы остались лишь так называемые "Врата ада" - бывший центральный вход.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Путь к свободе Главной задачей властей переходного периода, начавшегося после смерти Франко в 1975-м, было восстановление демократических институтов, прав и свобод граждан, уничтоженных в свое время диктатурой. Этот процесс поддерживали не все. На фото - памятник в Мадриде пятерым левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испанцы получили право на свободу собраний При диктатуре каждый мог свободно принимать участие только в демонстрациях в поддержку Франко и его режима. Прочие акции жестко подавлялись - их организаторы отправлялись за решетку. В современной Испании власти не могут "санкционировать" или "не санкционировать" манифестации. Согласование требуется лишь для того, чтобы полиция могла вовремя перекрыть уличное движение.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Легализация партий Во время режима Франко действовала только одна партия - Национальное движение. Остальные были запрещены: находились в подполье или в эмиграции. Основанная еще в 1879 году Испанская социалистическая рабочая партия была легализована, как и другие партии, в 1977 году. В последних парламентских выборах весной 2019 года принимало участие уже 80 партий.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Восстановление испанского парламентаризма Во франкистской Испании законодательная власть была у диктатора, а парламент - Кортесы - выполнял чисто декоративную функцию. Выборов не было - депутаты назывались "прокураторами" (управляющими) и назначались из числа высокопоставленных чиновников. С 1978 года парламентская деятельность в Испании возобновилась. Всеобщие выборы в нижнюю палату (Конгресс) и верхнюю (Сенат) проводятся каждые 4 года.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Автономия как форма сосуществования народов Испании Испания - страна многонациональная. Франко, сторонник жесткой центральной власти, не признавал национальное своеобразие басков, каталонцев и галисийцев. А в демократической Испании все они получили широкую автономию - политическую, экономическую и культурную. Но многие из них борются за свою независимость. На фото - Барселона, второй по значению город Испании, столица автономной Каталонии.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Конституция Испании - достижение демократии Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Под радужным флагом При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Монархия - гарант демократических преобразований После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Танки против демократии Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Знания - это свобода Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии К вершинам прогресса Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Главная отрасль испанской экономики Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания открыта для России При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе. Автор: Виктор Черецкий, Мадрид

