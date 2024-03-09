Ирландцы отвергли поправки о браке и роли женщин в семье

В Ирландии на двойном референдуме предлагали изменить положения Конституции страны о браке и обязанностях женщины в семье. Поправки были отклонены, сообщил премьер-министр.

В Ирландии на референдуме о пересмотре положений Конституции о браке и роли женщины в семье большинство проголосовали против изменений, сообщил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в субботу, 9 марта.

"Я думаю, на данный момент ясно, что поправки были отклонены, причем полностью и при приличной явке", - заявил он журналистам. "Нашей обязанностью было убедить большинство людей проголосовать "за", а нам явно не удалось этого сделать", - признал он, подчеркнув, что его правительство "принимает и полностью уважает результат".

Окончательные итоги голосования, как ожидается, будут объявлены в субботу вечером.

Референдум за поправки о браке и роли женщин в семье

Два отдельных референдума прошли в Ирландии накануне. Первый предлагал расширить конституционное определение семьи с "ячейки, основанной на браке", до союза, который подразумевает "длительные отношения пар", в том числе однополых.

Второй предлагал заменить в Конституции, которая была принята еще в 1937 году, формулировку об "обязанностях женщины по дому" гендерно-нейтральным пунктом о заботе, оказываемой членами семьи друг другу. Как писало агентство AFP, основные политические партии Ирландии и многие общественные движения выступили за поправки.

До недавнего времени опросы общественного мнения также показывали поддержку новых положений со стороны избирателей. Однако ближе к дате проведения референдумов усилилась их критика. Несогласные с предложенными изменениями отмечают расплывчатость формулировки "длительные отношения" и намерение властей исключить из конституции страны такие понятия как "женщина" и "мать".

Смотрите также: