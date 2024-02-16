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Парламент Греции легализовал однополые браки

Сергей Ромашенко
16 февраля 2024 г.

Греция стала первой православной страной, узаконившей однополые супружеские отношения. Греческая православная церковь противилась этому, но правительство оказалось непоколебимым в отстаивании европейских ценностей.

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Активисты в Греции радуются принятию закона о гей-браках
Ативисты в Греции радуются принятию закона о гей-бракахФото: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Парламент Греции легализовал однополые браки. В ходе голосования вечером в четверг, 15 февраля, 176 депутатов высказались в поддержку поправок к законодательству, разрешающих однополым партнерам регистрировать супружеские отношения в ЗАГСе и усыновлять детей. 76 парламентариев голосовали против и еще двое воздержались. Принятию поправок предшествовали двухдневные дебаты.

Премьер-министр Греции Кириякос Мицотакис, продвигавший реформу, назвал решение парламента "крупной вехой для прав человека". Это решение "отражает сегодняшнюю Грецию - прогрессивную и демократическую страну, которая страстно придерживается европейских ценностей", написал он в своем микроблоге на платформе Х.

Первая православная страна, узаконившая гей-браки

Греция стала первым православным государством, узаконившим однополое супружество и право гомосексуалов на усыновление детей. До сих пор это было возможным в 36 странах, в том числе в 16 странах Евросоюза.

В начале января Мицотакис объявил о намерении представить парламенту соответствующий законопроект, несмотря на возражения в рядах собственной партии "Новая демократия" и сопротивление влиятельной Греческой православной церкви. В то же время оппозиционная партия "СИРИЗА" и другие мелкие партии одобряли реформу.

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