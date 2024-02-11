Демонстранты в Афинах протестуют против однополых браков

Демонстранты откликнулись на призыв ортодоксальных религиозных групп выйти на митинги против принятия законопроекта, который будет обсуждаться в середине февраля в греческом парламенте.

Тысячи людей протестовали в воскресенье, 11 февраля, в Греции против реформы, предусматривающей разрешение на регистрацию однополых браков в стране. По данным местной полиции, около 4 тысяч демонстрантов в столице страны Афинах откликнулись на призыв ортодоксальных религиозных групп выйти на митинги против принятия такого решения греческими властями, сообщает агентство AFP.

По данным агентства, на следующей неделе в парламенте Греции будет обсуждаться законопроект, призванный узаконить гражданские браки для однополых пар, а также предоставить им право на усыновление.

Законопроект, вероятно, будет принят

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объявил в начале января, что внесет законопроект в парламент, несмотря на активное противодействие со стороны представителей его собственной консервативной партии "Новая демократия" и влиятельной Греческой православной церкви.

Тем не менее законопроект, скорее всего, будет принят благодаря поддержке коалиции радикальных левых сил "СИРИЗА" и других небольших партий, отмечают эксперты.

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