Афины обвинили Лондон в отказе обсуждать возврат скульптур

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил своего британского коллегу Риши Сунака в попытке избежать разговора о возвращении Греции античных скульптур после того, как британская сторона без объяснения причины отменила ранее запланированную встречу. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает агентство AP.

Мицотакис находится с официальным визитом в Лондоне. Ожидалось, что во вторник он должен был встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит. В числе тем для обсуждения было и многолетнее требование Греции вернуть из Британского музея древние греческие скульптуры, которые входили в комплекс Парфенона в Афинах.

Накануне британская сторона отказалась от встречи без объяснения причин, предложив Мицотакису встретиться с заместителем Сунака. Греческий премьер отказался. "Позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, а также текущие основные международные проблемы: Газа, Украина, изменение климата и иммиграция. Кто считает, что его позиция обоснована и справедлива, тот никогда не боится вступить в дискуссию", - прокомментировал отмену встречи Мицотакис.

Спор Греции и Великобритании из-за античных скульптур

Афины уже давно требуют Лондон вернуть скульптуры из комплекса Парфенона. Они были привезены в Лондон в начале 19-го века, когда Греция находилась под властью Османской империи. В Лондоне подчеркивают, что скульптуры были вывезены законно. Афины считают, что элементы фриза Парфенона были похищены.

Половина статуй выставлены в Лондоне, а остальная часть - в музее под Акрополем в Афинах. Выступив в минувшее воскресенье, 26 ноября, на британском телевидении, Мицотакис сравнил разделение скульптур с разрезанием картины "Мона Лиза" пополам, отмечает AP.

Музею в Лондоне по закону запрещено возвращать скульптуры Греции, напоминает агентство. Накануне представитель Сунака заявил, что правительство Великобритании "не планирует менять подход", а "Британский музей - подходящее место" для скульптур. "В то время они были приобретены на законных основаниях, они по закону принадлежат попечителям музея. Мы поддерживаем эту позицию, и мы не планируем менять закон, который ее регулирует", - заявил представитель британского премьера.

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