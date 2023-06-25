Парламентские выборы в Греции выигрывают консерваторы

На повторных парламентских выборах в Греции "Новая демократия" набирает 40,56 процента голосов после обработки 97 процентов бюллетеней. Оппозиционная левая партия СИРИЗА получает менее 18 процентов.

Повторные парламентские выборы в Греции, проходящие в воскресенье, 25 июня, уверенно выигрывает правящая консервативная партия "Новая демократия" бывшего премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. После обработки 97,9 процента бюллетеней она набирает 40,56 процента голосов, следует из данных министерства внутренних дел.

Второе место занимает оппозиционная левая партия СИРИЗА экс-премьера Алексиса Ципраса с результатом 17,83 процента голосов избирателей. Третье место - у левоцентристской партии ПАСОК (11,86 процента).

Согласно греческому закону о выборах, занявшая первое место партия получает как минимум 20 дополнительных депутатских мандатов. Это означает, что "Новая демократия", вероятно, сможет получить в парламенте Греции абсолютное большинство голосов - примерно 158 из 300.

Выборы в мае не позволили сформировать правительство

Это уже вторые парламентские выборы в Греции за последние пять недель. По итогам предыдущего голосования, которое состоялось 21 мая, победу также одержала "Новая демократия", с результатом в 40,79 процента голосов. Однако тогда правоцентристам не удалось сформировать коалиционное правительство, и это привело к назначению повторных выборов.

Консерваторы правят страной с 2019 года после того, как они победили на выборах партию СИРИЗА.

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