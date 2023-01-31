Любовь во время войны: почему украинцы чаще вступают в брак

Несмотря на войну, количество браков, заключенных в Украине в 2022 году, выросло по сравнению с предыдущим годом. В то же время число разводов сократилось. DW - о причинах этих явлений.

Врач-психиатр военного госпиталя Анна из Харькова и военный Эдуард поженились в конце 2022 года. "24 февраля мы возобновили общение после неудачной попытки отношений в 2021 году. - рассказывает DW Анна. - Я из Харькова позвонила Эдуарду, чтобы посоветоваться, что делать. Он был на фронте. Далее мы писали друг другу письма, по ночам общались с помощью видеосвязи, имели возможность узнать друг друга, обменивались подарками. Увиделись мы только в августе, когда его с ранением эвакуировали в госпиталь". По словам девушки, если бы не война, она бы не решилась на любовь на расстоянии.

Анна и Эдуард - одна из более чем 198 тысяч пар, которые поженились в Украине в течение марта-декабря 2022 года. По данным украинского министерства юстиции, это на 7,7 тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года. Рост количества заключенных браков именно во время военных действий психологи объясняют, в частности, потребностью людей в стабильности и безопасности.

"Когда происходят масштабные изменения в стране, обществе, очень много неопределенности, естественно, что человек пытается максимально обезопасить свой быт, создать новую рутину, на которую можно опереться", - объясняет в интервью DW психолог Алексей Удовенко.

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Любые масштабные изменения трансформируют поведение общества, продолжает психолог. По его словам, война побуждает людей на принятие быстрых решений.

"Люди хотят успеть пережить как можно больше опыта и эмоций. Объяснение можем найти в нейрохимии. Именно переживание тревоги и стресса является стимулирующим и толкает нас к действию. В то время, когда мы переживаем тревогу, мы стремимся ее утолить. Иногда за счет другого человека, отношений, организации быта и отвлечением на это. Это естественно", - отмечает психолог.

Украинская пара - Валерий и Леся поженились 6 марта 2022 года Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Тем более на время военного положения правительство упростило порядок заключения брака для военнослужащих, правоохранителей и медиков, позволив им жениться заочно при наличии заверенного руководителем заявления. Также расписаться можно онлайн.

Именно благодаря упрощенной процедуре заключения брака решение быстро приняли Анна и Эдуард. Он после реабилитации вернулся на фронт, а уже через неделю сделал Анне предложение, которое она, не раздумывая, приняла, несмотря на все предостережения окружения. "Многие говорили, что сейчас не время, что это большая ответственность быть с военными страх, что он в постоянном риске. Но мы с мужем решили жить здесь и сейчас. Никто не знает, что будет дальше, пока нам хорошо вместе и почему бы это не формализовать", - говорит девушка.

Пара организовала выездную свадебную церемонию в Карпатах только для двоих, но надеется еще сыграть пышную свадьбу в Крыму после деоккупации полуострова.

"Несмотря на все трагические события - разрушение родительского дома, смерть дедушки и бабушки, гибель домашних животных, 2022-й стал лучшим годом для нас, - делится с DW Анна. - Будучи на расстоянии, мы всегда поддерживаем друг друга, и те эмоции, которые дает мне этот человек, спасают. Вероятно, сейчас все подсознательно ищут позитив, чтобы держаться в эту исторически нелегкую эпоху и получать серотонин благодаря любви".

Прагматизм в заключении брака

Впрочем, не все пары решают жениться лишь из эмоциональных причин. По словам психолога Алексея Удовенко, многими людьми руководят рациональные мотивы, особенно в отношениях, где один из партнеров - военный.

"Заключают браки, чтобы иметь юридические права и получить доступ к человеку в больнице, например, в случае ранений. Гражданские также прибегают к такому с пониманием, что в любой момент может прилететь ракета, их любимого человека может ранить и они не будут иметь права попасть при необходимости в реанимацию", - объясняет психолог.

Вероника и Алексей на церемонии венчания в церкви Фото: BELWARRIORS

Кроме того, как отмечает Удовенко, с изменением обстоятельств в стране изменились и требования к партнерству. Если раньше брак стереотипно воспринимался как один и на всю жизнь, то сейчас, по мнению психолога, происходит естественная трансформация в восприятии этого события.

"На самом деле отношения удовлетворяют на определенном этапе определенные потребности. Сейчас такие обстоятельства, что люди в опасности объединяются. Если изменятся обстоятельства, то можно ожидать, что эта тенденция изменится и вполне логичной, в частности, будет волна разводов", - говорит Удовенко.

Количество разводов уменьшилось

Тем не менее пока статистика свидетельствует об обратном. По данным Минюста Украины, в течение марта-декабря 2022 года брак расторгли на 11,5 тысячи семей меньше, чем за аналогичный период 2021.

Удовенко объясняет это тем, что людям не время формализовать решение о разрыве. В то же время семейный адвокат, председатель Комитета семейного права Национальной ассоциации адвокатов Украины Анна Гаро удивлена статистикой, ведь в своей практике с лета наблюдает значительное увеличение числа желающих развестись. "Возможно, в силу того, что многие процессы еще продолжаются, они не попали в сводную статистику министерства", - предполагает адвокат.

По ее словам, чаще всего обращаются пары, в которых женщина находится за границей, или же оба партнера выехали. "Люди хотят жить здесь и сейчас и решаются расторгнуть брак, в котором несчастливы. Увидев новую жизнь или встретив нового партнера, они чувствуют разницу", - объясняет в разговоре с DW Анна Гаро.

Кроме того, она наблюдает тенденцию, что инициатором развода нередко становятся женщины, которые в Украине находились в абьюзивных отношениях и вышли из них только благодаря эвакуации за границу во время войны.

"Раньше они не могли добиться разрешения на вывоз ребенка ни в добровольном, ни в судебном порядке и мучились, а во время военного положения получили возможность спокойно выехать с детьми", - говорит Гаро. Как известно, из-за войны за пределы Украины выехали более шести миллионовчеловек, подавляющее большинство из которых - женщины и дети.

Процедура развода осталась прежней

Если процедуру бракосочетания для отдельных категорий населения во время войны в Украине упростили, порядок развода остался таким же. Пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или партнеры находятся за границей, имея статус временной защиты, или же одна сторона против, могут разорвать отношения только через суд.

По словам Гаро, в Украину для этого можно не возвращаться, наняв адвоката. Подать заявление возможно самостоятельно через электронный суд, если хорошо разбираться в процедуре. Значительную стоимость юридических услуг Анна Гаро называет одной из возможных причин промедления с разводом.

"Возможно, люди еще думают или собирают средства на адвоката, чья работа стоит от 500-700 долларов за дело о разводе и до трех тысяч евро, если есть необходимость делить имущество и определять место жительства ребенка через суд", - говорит Гаро и добавляет, что подобные сложные случаи могут рассматривать до трех лет.

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