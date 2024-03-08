Ирландия голосует за поправки о браке и роли женщин в семье

В Ирландии проводится двойной референдум, призывающий изменить положения Конституции страны о браке и обязанностях женщины в семье. Основные политические партии за, но есть несогласные.

В Международный женский день жителям Ирландии предложили в рамках двойного референдума проголосовать за пересмотр положений Конституции о браке и роли женщины в семье. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщает агентство AFP.

Первый референдум призван расширить конституционное определение семьи с ячейки, основанной на браке, до союза, который подразумевает "длительные отношения пар", в том числе однополых. Второй предлагает заменить в Конституции, которая была принята еще в 1937 году, формулировку об "обязанностях женщины по дому" гендерно-нейтральным пунктом о заботе, оказываемой членами семьи друг другу.

Споры вокруг референдумов

Все основные политические партии Ирландии и общественные движения выступили за поправки. "Изменения в конституции очень важны. Она должна отражать реальность нашей жизни и реальность живущих в стране семей", - заявила в беседе с AFP Орла О'Коннор, директор Национального женского совета Ирландии.

До недавнего времени опросы общественного мнения также показывали поддержку новых положений со стороны избирателей. Однако ближе к дате проведения референдумов усилилась их критика. Несогласные с предложенными изменениями отмечают расплывчатость формулировки "длительные отношения" и намерение властей исключить из конституции страны такие понятия как "женщина" и "мать".

Активисты по защите прав инвалидов также заявили AFP, что поправка о заботе представляет инвалидов как бремя для семьи, а государство таким образом пытается снять с себя ответственность в вопросе обеспечения ухода за нетрудоспособным населением. Между тем, ультраконсерваторы утверждают, что изменения могут конституционно защитить полигамные отношения и увеличить поток мигрантов в Ирландию на основе воссоединения семей. Все эти обвинения правительством отрицаются. Результаты голосования в рамках референдумов будут объявлены в субботу, 9 марта.

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