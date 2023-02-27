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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Еврокомиссии  Урсула фон дер Ляйен
Фото: DAN KITWOOD/AFP
ПолитикаЕвропа

ЕС и Великобритания достигли соглашения по Северной Ирландии

Виталий Кропман
18 мин. назад

В центре затянувшегося спора находился так называемый Североирландский протокол. Соглашение призвано регулировать движение товаров между британской провинцией Северная Ирландия и входящей в ЕС Ирландией

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Европейский Союз и Великобритания достигли соглашения, направленного на разрешение давнего торгового спора по Северной Ирландии, возникшего после "Брекзита". Об этом в понедельник, 27 февраля, заявили на совместной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Еврокомиссии  Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Как отметил глава правительства Великобритании, первоначальный протокол по Северной Ирландии, который регулирует отношения с британской провинцией в основном по таможенным и пограничным вопросам после "Брекзита", будет изменен. Соглашение позволит наладить беспрепятственную, свободную торговлю без границы в Ирландском море, сказал политик, выразив уверенность в том, что документ станет началом новой главы в отношениях между Великобританией и ЕС.

В центре затянувшегося спора находился так называемый Североирландский протокол. Это дополнение к фактическому договору о "Брекзите" от 2020 г. Протокол регулирует движение товаров между британской провинцией Северная Ирландия и входящей в ЕС Ирландией. Это делается для того, чтобы не допустить появления жесткой границы на острове Ирландия с соответствующим контролем, что было чревато опасностью возобновления продолжающегося уже несколько десятилетий североирландского конфликта. Существовали опасения, что может вспыхнуть новое насилие между пробританскими юнионистами, которые в большинстве своем являются протестантами, и сторонниками воссоединения Северной Ирландии с Республикой Ирландия, которые в большинстве своем относятся к католическому лагерю.

После референдума Великобритания уже около трех лет не является членом ЕС. Этот спор значительно обострил отношения между Лондоном и Брюсселем.

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