 Участники беспорядков в Северной Ирландии сожгли автобус | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2021

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Европа

Участники беспорядков в Северной Ирландии сожгли автобус

Британский премьер Джонсон осудил беспорядки в Белфасте. Десятки полицейских ранены. Погромы продолжаются в свете недовольства особым статусом Северной Ирландии после "Брекзита".

Сожженный автобус в Белфасте

Сожженный автобус в Белфасте

В столице Северной Ирландии уже несколько ночей не утихают беспорядки. Полиция в среду, 7 апреля, призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста. Погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. Разногласия необходимо разрешать посредством диалога, а не жестокими или преступными действиями, отметил глава правительства.

В целом в ходе беспорядков пострадали более 40 полицейских. По версии сил безопасности, к погромам причастны склонные к насилию группировки, лояльные к протестантской общине и замешанные в торговле наркотиками. Вероятным поводом послужило решение прокуратуры  не привлекать к ответственности ряд высокопоставленных политиков из католической проирландской партии "Шинн фейн" за нарушение мер по борьбе с коронавирусом после их участия в похоронах бывшего террориста Ирландской республиканской армии. Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Десятилетия межобщинного конфликта

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3500 человек погибли, около 50 000 пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 04:24

Северная Ирландия: конфликт католиков и протестантов

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