Участники беспорядков в Северной Ирландии сожгли автобус

В столице Северной Ирландии уже несколько ночей не утихают беспорядки. Полиция в среду, 7 апреля, призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста. Погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. Разногласия необходимо разрешать посредством диалога, а не жестокими или преступными действиями, отметил глава правительства.

В целом в ходе беспорядков пострадали более 40 полицейских. По версии сил безопасности, к погромам причастны склонные к насилию группировки, лояльные к протестантской общине и замешанные в торговле наркотиками. Вероятным поводом послужило решение прокуратуры не привлекать к ответственности ряд высокопоставленных политиков из католической проирландской партии "Шинн фейн" за нарушение мер по борьбе с коронавирусом после их участия в похоронах бывшего террориста Ирландской республиканской армии. Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Десятилетия межобщинного конфликта

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3500 человек погибли, около 50 000 пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.

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