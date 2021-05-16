Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем

Тегеран окажет исламистской группировке ХАМАС "всестороннюю поддержку" в борьбе против Израиля. Об этом в субботу, 15 мая, заявил глава спецподразделения иранских ВС "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Кани в телефонном разговоре с одним из лидеров ХАМАС Исмаилом Хания, передают иранские государственные СМИ.

Сообщается, что Хания поблагодарил Иран за поддержку, заявив, что противостояние с Израилем является "борьбой не только ХАМАС, но и всего исламского мира".

Глава МИД Ирана не поехал на переговоры по ядерной сделке

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на 15 мая визит в Австрию после того, как на здании правительства в Вене были подняты флаги Израиля. На этой встрече должен был пройти очередной этап переговоров по возвращению Ирана к ядерной сделке.

Авиаудар ВС Израиля по целям в городе Газа, 16 мая 2021 года

Тегеран считает Израиль своим врагом и оказывает поддержку не только ХАМАС, но и другим антиизраильским террористическим группировкам на Ближнем Востоке, таким как "Исламский джихад" в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане. После начала обострения палестино-израильского конфликта 10 мая все иранское руководство заявило, что "осуждает жестокие преступления Израиля по отношению к палестинцам".

Германия поддерживает Израиль в конфликте с ХАМАС

Между тем власти Германии возлагают вину за эскалацию кризиса на террористическую группировку ХАМАС. "ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет", - сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью изданиям медиагруппы Funke 13 мая, подчеркнув, что Израиль защищается от атак на свою территорию.

Дипломат добавил, что Германия не потерпит нападений на синагоги в ФРГ на фоне происходящего. Свою поддержку Израилю выразили также США.

Эскалация палестино-израильского конфликта

Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке начался после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из арендованных ими многие годы домов в Восточном Иерусалиме.

Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в городе, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

По сообщениям палестинской стороны, с начала нового витка конфликта к 15 мая погибли уже 139 палестинцев, в том числе 39 детей, еще 950 человек ранено. По оценкам ООН, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Израильские власти сообщили о гибели в стране 10 человек и ранении более 560.

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