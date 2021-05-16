Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем

Иранское руководство считает "брутальными преступлениями" удары по целям в секторе Газа, нанесенные Израилем в ответ на обстрел его территории боевиками ХАМАС.
Глава спецподразделения иранских ВС "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Кани
Тегеран окажет исламистской группировке ХАМАС "всестороннюю поддержку" в борьбе против Израиля. Об этом в субботу, 15 мая, заявил глава спецподразделения иранских ВС "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Кани в телефонном разговоре с одним из лидеров ХАМАС Исмаилом Хания, передают иранские государственные СМИ.
Сообщается, что Хания поблагодарил Иран за поддержку, заявив, что противостояние с Израилем является "борьбой не только ХАМАС, но и всего исламского мира".
Глава МИД Ирана не поехал на переговоры по ядерной сделке
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на 15 мая визит в Австрию после того, как на здании правительства в Вене были подняты флаги Израиля. На этой встрече должен был пройти очередной этап переговоров по возвращению Ирана к ядерной сделке.
Авиаудар ВС Израиля по целям в городе Газа, 16 мая 2021 года
Тегеран считает Израиль своим врагом и оказывает поддержку не только ХАМАС, но и другим антиизраильским террористическим группировкам на Ближнем Востоке, таким как "Исламский джихад" в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане. После начала обострения палестино-израильского конфликта 10 мая все иранское руководство заявило, что "осуждает жестокие преступления Израиля по отношению к палестинцам".
Германия поддерживает Израиль в конфликте с ХАМАС
Между тем власти Германии возлагают вину за эскалацию кризиса на террористическую группировку ХАМАС. "ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет", - сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью изданиям медиагруппы Funke 13 мая, подчеркнув, что Израиль защищается от атак на свою территорию.
Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке начался после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из арендованных ими многие годы домов в Восточном Иерусалиме.
Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в городе, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.
По сообщениям палестинской стороны, с начала нового витка конфликта к 15 мая погибли уже 139 палестинцев, в том числе 39 детей, еще 950 человек ранено. По оценкам ООН, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Израильские власти сообщили о гибели в стране 10 человек и ранении более 560.
Смотрите также:
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Кровавый рассвет
Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Разрушения в секторе Газа
По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Спасение бегством
Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ракетный обстрел Тель-Авива
Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Тревожное ожидание
И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Импровизированное убежище
Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Постоянная опасность
Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Булыжники и слезоточивый газ
В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Подавление протестов палестинцев
Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Когда прекратится насилие?
Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Наземная операция ЦАХАЛА
Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.