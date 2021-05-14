США официально приступили к посредничеству в кризисе в Газе

США прилагают интенсивные усилия для деэскалации нового обострения конфликта между Израилем и палестинцами. В аэропорт Тель-Авива прибыл высокопоставленный американский дипломат Хейди Амр, которому госсекретарь США Энтони Блинкен поручил встретиться с представителями обеих сторон конфликта, сообщило посольство США в Израиле вечером в пятницу, 14 мая.
По сообщениям Израиля, палестинское радикальное движение ХАМАС выпустило по израильской территории уже более двух тысяч ракет. Погибли в общей сложности 8 израильтян. В городе Беэр-Шева и приграничных с сектором Газа израильских населенных пунктах утром в субботу, 15 мая, звучали сигналы воздушной тревоги. В Беэр-Шеве осколок палестинской ракеты повредил один из домов, жертв нет. В городе Ашдод палестинская ракета попала в топливный резервуар в порту, вызвав мощный взрыв и пожар. Пострадавших также нет. Израиль заявил, что эта атака не останется без ответа.
Армия обороны Израиля, со своей стороны, продолжает массированные ракетные обстрелы целей в секторе Газа. Израильские ВВС сообщили об уничтожении нескольких пусковых установок ракет "земля-земля", офиса военной разведки ХАМАС и двух групп боевиков. При этом Израиль подчеркивает, что его действия носят исключительно оборонительный характер.
Массированные ракетные обстрелы
По сообщению министерства здравоохранения в Газе, с начала нового витка конфликта 10 мая погибли уже более 125 палестинцев, в том числе 34 ребенка, еще 950 человек ранено. По оценкам ООН, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. По сведениям палестинских СМИ, в лагере для беженцев "Шати" от израильской ракеты погибли семь членов одной семьи, в том числе дети, есть жертвы среди гражданского населения и в городе Бейт-Лахия.
Представитель израильской армии заявил, что данная информация проверяется. Одновременно он обвинил боевиков ХАМАС в том, что те "намеренно располагают свою террористическую инфраструктуру в районах проживания гражданского населения". По его словам, израильские военные принимают все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вреда мирным жителям.
Конфликт резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель