Иран объявил о казни четырех израильских "диверсантов"

Иран осуществил казнь четверых "диверсантов", связанных с национальной разведывательной службой Израиля "Моссад", сообщает агентство Reuters в пятницу, 29 декабря, со ссылкой на иранское информагентство Mizan.

Как указывается в сообщении иранского агентства, мужчины "совершали масштабные действия против безопасности страны", а их казни "предшествовало правовое разбирательство". На момент публикации израильская сторона не прокомментировала это сообщение.

Многие наблюдатели считают, что Иран оказывает поддержку террористической организации ХАМАС, осуществившей 7 октября 2023 года масштабное нападение на Израиль. Однако Тегеран отрицает свою причастность к этому событию.

Война Израиля против ХАМАС

7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

Нетаньяху назвал три условия прекращения войны в секторе Газа

25 октября премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС будет долгой и что для освобождения заложников необходимо усилить военное давление на палестинскую террористическую организацию. В вышедшей в тот же день гостевой колонке в газете The Wall Street Journal израильский премьер назвал три условия для установления мира на Ближнем Востоке: уничтожение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация его населения.

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