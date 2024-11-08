IISS: Страны НАТО в Европе продолжают полагаться на США

В европейских странах-членах НАТО наиболее острой остается проблема нехватки кадрового состава в вооруженных силах, указали в Международном институте стратегических исследований.

Расходы на оборону европейских стран НАТО в 2024 году были почти на 50% выше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым. В то же время вооруженные силы европейских государств "продолжают в той или иной степени полагаться на Соединенные Штаты во всех военных областях". Это следует из отчета лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в пятницу, 8 ноября.

Арсенал вооруженных сил в Европе был "сокращен в результате политических решений после окончания холодной войны и в последующие десятилетия". Оборонная промышленность в Европе также была свернута, указали в IISS.

Хотя с 2022 года, после нападения РФ на Украину, производство в ряде областей, таких как противовоздушная оборона и артиллерия, постоянно наращивается, констатировали эксперты. Так, ежегодный объем производства 155-миллиметровых снарядов, выпускаемых немецкой оборонной компании Rheinmetall, увеличился в десять раз и достиг 700 000 единиц.

Нехватка кадрового состава

В то же время в Европе ощущается нехватка армейского кадрового состава, констатировали в институте. Вооруженные силы европейских стран НАТО "все еще недоукомплектованы", указали авторы иследщования, признав, что для молодежи недостаточно стимулов для службы по контракту.

Малые и средние оборонные компании в Европе испытывают трудности с финансированием

Малые и средние оборонные компании в Европе испытывают трудности с доступом к финансированию, необходимому для внедрения инноваций и расширения производственных линий, даже несмотря на повышенный спрос из-за войны в Украине и других конфликтов, отмечало ранее агентство Reuters. Отсутствие доступа к государственному финансированию, бюрократические препоны и нежелание банков выдавать кредиты из-за опасений нарушить экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) препятствуют развитию малого и среднего оборонного бизнеса в Европе.

Рост военных расходов в мире

Согласно отчету Европейской комиссии за 2024 год, малые и средние предприятия оборонного сектора ЕС столкнулись с дефицитом долгового финансирования в размере от 1 млрд евро до 2 млрд евро, что сдерживает их рост, вынуждает сокращать операции и искать финансирование за пределами Европейского Союза.

На этом фоне общий объем военных расходов в мире в 2023 году вырос на 6,8% и достиг рекордного показателя 2,443 трлн долларов, или 2,3% глобального ВВП, подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).