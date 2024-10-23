Лондон и Берлин готовят новое оборонное соглашение

По данным Reuters, соглашение Великобритании и Германии включит обязательство по разработке нового оружия для нанесения ударов глубоко по территории противника.

Великобритания и Германия - две страны НАТО - подпишут соглашение в области обороны Trinity House Agreement, которое будет включать в себя обязательство по разработке нового оружия для нанесения ударов глубоко по территории противника. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило агентство Reuters.

Речь идет о совместном создании новой категории вооружения, обладающего большей дальностью и точностью, чем ракетные системы дальнего действия Storm Shadow, переданные Лондоном Киеву.

Совместные проекты в воздушной, наземной, морской и кибернетической сферах

Как передало агентство dpa, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его британский коллега Джон Хили могут поставить свои подписи под документом уже 23 октября.

"Благодаря проектам в воздушной, наземной, морской и кибернетической сферах мы будем совместно повышать наш оборонный потенциал, укрепляя тем самым европейскую составляющую в НАТО", - заявил Писториус. Война в Украине показала, что "мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся", добавил он.

Предполагается, что документ укрепит способность Лондона и Берлина проводить учения на восточном фланге альянса, усиливая их возможности для сдерживания в свете войны РФ в Украине.

Базирование германской разведавиации в Шотландии

По данным dpa, договоренности будут, в частности, предполагать базирование германских разведывательных самолетов в Шотландии, откуда военные смогут вести наблюдение за Северной Атлантикой и подлодками - мера призвана лучше защитить подводные кабели от диверсий.

Кроме того, германская оборонная компания Rheinmetall планирует построить новый завод для производства артиллерийских стволов в Великобритании.

Проекты в рамках сотрудничества будут открыты и для других союзников и партнеров ЕС.

В конце сентября Писториус заявил о готовности вооруженных сил Германии стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе. В октябре германский министр открыл новый военно-морской штаб НАТО в Ростоке (CTF Baltic - Commander Task Force Baltic) - для отслеживания ситуации в регионе Балтийского моря.