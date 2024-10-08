"Хезболлах" выпустила 135 ракет по Израилю

По данным израильских СМИ, удар по северу Израиля - это сильнейший обстрел страны со стороны Ливана за год, прошедший с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" выпустила около 135 ракет по территории Израиля. Обстрел во вторник, 8 октября, направлен на цели на севере Израиля и в особенности на Хайфу - третий по величине город страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Большую часть ракет удалось перехватить, но несколько упали в Хайфе и ее пригородах, в частности, в Кирьят-Моцкине, указывается далее. По данным СМИ, обломки упали также на жилой дом в пригороде Хайфы Кирьят-Яме.

Одна женщина получила легкое ранение

В результате одна женщина получила легкое осколочное ранение руки, заявила спасательная служба "Маген Давид Адом" в X.

Как указывают газета Times of Israel, израильский телеканал N12 и другие израильские СМИ, это сильнейший обстрел Израиля со стороны Ливана за год, прошедший с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Обстрел Хайфы начался сразу после выступления Наима Касема - заместителя главаря "Хезболлах" Хасана Насраллы, убитого 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту.

Ликвидация руководства "Хезболлах"

В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые "Хезболлах" использует для оперативной связи. Вечером 27 сентября израильская армия нанесла авиаудар по штабу "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута, убив лидера движения Хасана Насраллу, который руководил "Хезболлах" более 30 лет.

Вместе с Насраллой были убиты его дочь Зейнаб, ряд высокопоставленных членов движения, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. В конце сентября Израиль начал "ограниченную наземную операцию", в рамках которой наносит удары с воздуха по объектам, связанным с "Хезболлах", на приграничной территории на юге Ливана.