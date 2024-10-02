Армия Израиля ведет ожесточенные бои на юге Ливана

Движение "Хезболлах" заявило о первом с начала израильской военной операции в Ливане боестолкновении с израильскими военными. ЦАХАЛ развертывает в Южном Ливане вторую дивизию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 2 октября, заявила об "ожесточенных боях" в южном Ливане и призвала жителей региона не посещать районы южнее реки Литани. Незадолго до этого движение "Хезболлах" сообщило о первом с начала израильской военной операции в Ливане боестолкновении с израильскими военными возле населенного пункта Одайсе на юге страны. "В Хезболлах" утверждают, что боевики движения нанесли израильтянам потери и заставили их отступить. Кроме того, они заявили о нанесении ракетно-артиллерийского удара по крупному скоплению израильских войск в районе населенного пункта Мисгав Ам на севере Израиля, и о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ в трех других местах.

По данным израильского командования, утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

ЦАХАЛ развертывает вторую дивизию в Ливане

Тем временем израильтяне развернули на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против "Хезболлах", сообщает в среду The Times of Israel. 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ подчеркивается, что любое строение, используемое "Хезболлах" для военных нужд, является целью. Накануне такое предписание получили жители еще 28 ливанских деревень.

Операция "Стрелы севера"

23 сентября Израиль на фоне обострения отношений с "Хезболлах" объявил о начале на ливанской территории наступательной операции под названием "Стрелы севера". В ходе операции ЦАХАЛ начал наносить точечные воздушные удары по Ливану, в том числе по Бейруту и его пригороду. Израильские военные заявили об уничтожении более чем десятка командиров "Хезболлах", в том числе лидера организации Хасана Насраллу.

Утром 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения "Хезболлах" в приграничном районе на юге Ливана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.