ХАМАС освободит во второй день перемирия еще 14 заложников

По сообщениям СМИ, еще 14 израильских заложников должны быть освобождены из плена террористической группировки ХАМАС в обмен на 42 палестинских заключенных.

Израиль получил список заложников, которых террористическя группировка ХАМАС собирается освободить в субботу, 25 ноября, во второй день временного прекращения огня в секторе Газа. Как сообщает информагентство AFP со ссылкой на израильских официальных лиц, в этом перечне - 14 человек.

Телеканал CNN отмечает, данное число согласуется с заявлением Управления тюрем Израиля о подготовке к освобождению 42 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС. Согласно условиям сделки, ХАМАС освобождает одного израильского заложника за каждых трех освобожденных заключенных.

Информацию о планируемом обмене 14 израильтян на 42 палестинцев также подтвердили египетские официальные лица, пишут агентства Reuters и AP.

В первый день перемирия были освобождены 24 заложника

Накануне боевики ХАМАС в рамках соглашения о временном прекращении огня отпустили из плена 13 израильских женщин и детей. Кроме того, были освобождены 11 иностранцев - десять граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Они не были включены в сделку, это отдельная договоренность, достигнутая при помощи Египта, отмечает газета The Times of Israel. В ответ Израиль выпустил 39 палестинцев - женщин и несовершеннолетних, находившихся в израильских тюрьмах.

Перемирие, вступившее в силу утром 24 ноября, рассчитано на четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Кроме того, условия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом. По данным The Times of Israel, в первый день перемирия условия по доставке гумпомощи были выполнены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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