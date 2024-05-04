Хакеры Anonymous атаковали сайт Минюста Грузии

Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за новую атаку на сайты грузинских властей. Ранее они отключали сайты правящей партии "Грузинская мечта", МВД Грузии и телеканала PosTV.

Международная хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за атаку на сайт Минюста Грузии, состоявшуюся вечером в пятницу, 3 мая. "Anonymous отключил сайт министерства юстиции Грузии", - говорится в заявлении Anonymous в соцсети Х.

Как уточняет "Эхо Кавказа", глава Минюста Рати Брегадзе сообщил только после полуночи 4 мая, что работу сайта удалось восстановить, и выразил свое недовольство теми, кто радуется кибератакам. "Отключение сайта государственного учреждения является преступлением. Радоваться преступлению и делиться им с радостью и гордостью - это, как минимум, полная безнравственность. Сайт Минюста используют многие люди, независимо от политических взглядов. Соответственно, страдают люди, которые могут столкнуться с различными чрезвычайными ситуациями", - написал он в Facebook.

Anonymous продолжает атаки на правительственные сайты Грузии уже несколько дней, отмечает "Эхо Кавказа". Ранее хакерам удалось отключить сайты правящей партии "Грузинская мечта", проправительственного телеканала PosTV и МВД Грузии. Международная хакерская группировка обещает продолжать отключения правительственных веб-ресурсов "за бесчеловечные действия против собственных граждан", подразумевая жестокость грузинской полиции по отношению к протестующим в Тбилиси против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога российской правовой нормы об "иностранных агентах".

Акции против грузинского законопроекта об "иноагентах"

Вечером 2 мая протестующие против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" огласили свои требования. Первое из них - освобождение всех "незаконно и несправедливо задержанных". Второе и "самое важное" - отзыв спорного законопроекта, в противном случае демонстранты намерены объявить "тотальное неповиновение". Третье требование состоит в том, чтоб все, кто прибегал к насилию в отношении женщин, детей и остальных протестующих, "были максимально наказаны".

На фоне непрекращающихся протестов в стране и критики со стороны Евросоюза парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об "иноагентах". Критики опасаются, что правовая норма станет инструментом для подавления оппозиционно настроенных СМИ и организаций.

В ночь на 1 мая полиция арестовала 63 участника массовых протестов в Тбилиси. В ходе митинга вечером 2 мая его участники анонсировали очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 11 мая, в День Европы, сообщило издание "Грузия Online".