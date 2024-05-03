В Тбилиси неизвестные напали на протестующих

При нападении неизвестных на протестующих против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали как минимум пять человек. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал власти Грузии отозвать законопроект.

Группа неизвестных людей напала в Тбилиси на участников протестов против закона об "иноагентах". Как сообщают грузинские СМИ, нападение на площади Героев в грузинской столице было совершено в ночь на пятницу, 3 мая, и продолжалось около 10 минут - до тех пор, когда на месте происшествия стал собираться народ.

Как передает телеканал Pirveli, нападавших было около 20. По информации "Грузия Online" , в атаке принимали участие до 15 человек - "молодые мужчины крепкого телосложения", подъехавшие к месту проведения митинга на нескольких автомобилях. По словам участников акции, на которые ссылается издание, они сбили человека на велосипеде и, выйдя из автомашин, "расправились еще с несколькими протестующими".

Сообщается как минимум о пяти пострадавших: у нескольких разбиты головы, у одного выбит зуб. На месте им оказали помощь врачи. Нападавшие смогли уехать с места происшествия.

Демонстранты пригрозили "тотальным неповиновением"

Вечером 2 мая протестующие против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" огласили свои требования. Первое из них - это освобождение всех "незаконно и несправедливо задержанных". Второе и "самое важное" - отзыв законопроекта об "иноагентах", в противном случае демонстранты намерены объявить "тотальное неповиновение". Третье требование состоит в том, чтоб все, кто прибегал к насилию в отношении женщин, детей и остальных протестующих, "были максимально наказаны".

Международная поддержка протестующих

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Грузии отозвать законопроект и "начать диалог" с представителями гражданского общества и медиаорганизациями. Он также выразил обеспокоенность в связи с "неоправданным и непропорциональным" использованием полицией силы в отношении протестующих.

В поддержку протестующих также выступили президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

В Госдепартаменте США заявили, что "враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу". Американское посольство в Тбилиси сообщило, что грузинская сторона отказалась от приглашения посетить Соединенные Штаты в адрес делегации высокопоставленных чиновников правительства Грузии "для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США".

На фоне непрекращающихся протестов в стране и критики со стороны Евросоюза парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который, как опасаются критики, станет инструментом для подавления оппозиционно настроенных СМИ и организаций.

В ходе митинга вечером 2 мая его участники анонсировали очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 11 мая, в День Европы, передает "Грузия Online".