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Протесты в Тбилиси: полиция применила перцовый газ

Ася Миллер
2 мая 2024 г.

Участники митинга против закона об "иноагентах" забаррикадировали боковые ворота парламента мусорными баками.

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Демонстранты и полицейские у здания парламента Грузии в Тбилиси, 1 мая 2024 года
У здания парламента Грузии в Тбилиси, 1 мая 2024 годаФото: Zurab Tsertsvadz/picture alliance/AP

Полиция Тбилиси применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, отказавшихся покидать территорию грузинского парламента, где в среду, 1 мая, во втором чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

По данным Telegram-канала "NEWSGEORGIA", участники митинга против закона об "иноагентах" забаррикадировали боковые ворота парламента мусорными баками. Некоторые из демонстрантов перебрасывали через ограждение мусор. Полиция применила против участников протеста перцовый газ и водометы. Кроме того, стражи порядка по неподтвержденным данным, стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. Восемь митингующих были госпитализированы.

В свою очередь в министерстве внутренних дел республики заявили, что полицейские не применяли по протестующим резиновые пули. В МВД сообщили, что митингующие ломали уличные камеры рядом со зданием парламента, поджигали баррикады, пытались перепрыгнуть через закрытые ворота, а также бросали через ограждение тяжелые предметы и баллончики со слезоточивым газом неизвестного происхождения.

1 мая с 23.00 по местному времени в здании парламента Грузии объявили "красный уровень опасности", согласно которому все лица, кроме определенных руководителем аппарата парламента, обязаны покинуть его территорию. 

Более 60 арестов на протестах

В ночь на 1 мая полиция арестовала 63 участника массовых протестов в Тбилиси, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Применение силы к участникам митинга Дарахвелидзе объяснил тем, что "манифестация приняла насильственный характер", уточнив, что в результате"насильственных действий" протестующих были ранены шесть сотрудников полиции.

В Евросоюзе осудили действия грузинских силовиков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсети Х призвал власти Грузии обеспечить протестующим против закона об "иноагентах" право на мирные собрания. "Применение силы для их подавления неприемлемо", - отметил он.

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