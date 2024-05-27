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ГУР Украины заявило о поражении РЛС "Воронеж М" в Орске

Ольга Лебедева
27 мая 2024 г.

Украинский БПЛА атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" 1800 км от границы РФ и Украины, заявили в ГУР. Аналогичный инцидент произошел 23 мая в Краснодарском крае.

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Украинский БПЛА
Украинский БПЛАФото: Iranian Army Office/Zuma/picture alliance

По данным украинских СМИ, беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в Орске Оренбургской области, находящемся в более чем 1800 км от границы с Украиной. Российская РЛС была поражена 26 мая, сообщили в понедельник, 27 мая, "Украинская правда" и "РБК-Украина", сославшись на источники в ГУР.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - цитирует собеседника из спецслужбы "Украинская правда". Последствия атаки уточняются.

Российские СМИ пишут о падении дрона в Орске

Российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Орске 26 мая. "Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - цитирует 27 мая РИА "Новости" слова собеседника в правительстве Оренбургской области. Накануне о падении БПЛА в Орске написали издания Orsk.ru и "Урал56.ру". "Целью беспилотника, возможно, был военный объект. Пострадавших и погибших нет, как и разрушений инфраструктуры", - указывает "Урал56.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.

Других сообщений от российских региональных и федеральных властей о данном инциденте пока не поступало.

Вторая атака на РЛС семейства "Воронеж" за последние дни

РЛС "Воронеж" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет и является частью системы ядерной безопасности РФ. Работающая в метровом диапазоне волн станция способна фиксировать цели на расстоянии до 6 тысяч км.

Это уже второй аналогичный инцидент в РФ за последние дни. 23 мая сообщалось об атаке беспилотников ГУР на радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ" в поселке Глубокий Краснодарского края. В результате начался пожар. Инцидент произошел на фоне российских военных учений с тактическим ядерным оружиему границ Украины. Кроме того, в последние недели усилились атаки с использованием дронов на российские НПЗ.

 

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