Дроны атаковали НПЗ в Калужской области

В районе "Первого завода" были слышны взрывы, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы, пишут российские паблики. Информации от властей региона пока нет.

В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в России - в этот раз в Калужской области. Об этом сообщили несколько российских Telegram-каналов со ссылкой на информацию местных жителей. В сообщениях уточняют, что взрывы были слышны в районе НПЗ "Первый завод" под Калугой.

"Около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции "Полотняный завод". По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы", - пишет Shot. "Сотрудники завода были эвакуированы с НПЗ в районе 12 ночи", - уточняет Astra.

Официальной информации от властей региона и Минобороны РФ о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Судя по видео, снятых местными жителями, пожар на НПЗ - значительный.

БПЛА атаковал нефтехимический завод в Башкортостане

9 мая днем беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават республики Башкортостан, заявил глава региона Радий Хабиров. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. "Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены", - прокомментировал атаку Хабиров, добавив, что предприятие завод продолжает работать в штатном режиме.

Атаки украинских дронов на НПЗ в России

С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ. А в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы.