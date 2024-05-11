Украинские СМИ: Дроны ГУР атаковали Волгоградский НПЗ

Дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в ночь на субботу, 11 мая, атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР.

По этим данным, в результате атаки, которая произошла около 3.45, на НПЗ были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Масштаб этих повреждений уточняется, указали в ГУР. Кроме того, как сообщили в ведомстве, повреждение получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались семь из них, а также была повреждена дымовая труба печи П-1.

Российские источники никак не прокомментировали эту информацию. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 11 мая в Курской и Волгоградской областях были перехвачены и уничтожены семь беспилотников.

Волгоградский НПЗ, введенный в строй в 1957 году, сейчас принадлежит ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Завод перерабатывает нефть в топливо и компоненты масел, его мощность 14,8 млн тонн в год. В основном продукция этого НПЗ поставляется в южные регионы России, часть идет на экспорт.

Атаки украинских дронов на НПЗ в России

С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском (переработка нефти была частично остановлена), а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы, позже в тот же день удару подвергся нефтехимический завод в Башкортостане. Наконец, в ночь на 10 мая дроны атаковали НПЗ "Первый завод" под Калугой, российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о мощных взрывах на предприятии.

В апреле газета "Коммерсант" писала, что из-за ударов по НПЗ России пришлось нарастить экспорт сырой нефти.