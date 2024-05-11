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Украинские СМИ: Дроны ГУР атаковали Волгоградский НПЗ

Олег Соколенко
11 мая 2024 г.

Дроны Главного управления разведки Украины ночью атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, сообщили украинские СМИ. По их данным, повреждены две установки переработки нефти.

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Установки переработки нефти на Волгоградском НПЗ
Установки переработки нефти на Волгоградском НПЗФото: Dmitry Rogulin/picture-alliance/dpa/ITAR-TASS

Дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в ночь на субботу, 11 мая, атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР.

По этим данным, в результате атаки, которая произошла около 3.45,  на НПЗ были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Масштаб этих повреждений уточняется, указали в ГУР. Кроме того, как сообщили в ведомстве, повреждение получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались семь из них, а также была повреждена дымовая труба печи П-1.

Российские источники никак не прокомментировали эту информацию. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 11 мая в Курской и Волгоградской областях были перехвачены и уничтожены семь беспилотников.

Волгоградский НПЗ, введенный в строй в 1957 году, сейчас принадлежит ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Завод перерабатывает нефть в топливо и компоненты масел, его мощность 14,8 млн тонн в год. В основном продукция этого НПЗ поставляется в южные регионы России, часть идет на экспорт.

Атаки украинских дронов на НПЗ в России

С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском (переработка нефти была частично остановлена), а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы, позже в тот же день удару подвергся нефтехимический завод в Башкортостане. Наконец, в ночь на 10 мая дроны атаковали НПЗ "Первый завод" под Калугой, российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о мощных взрывах на предприятии.

В апреле газета "Коммерсант" писала, что из-за ударов по НПЗ России пришлось нарастить экспорт сырой нефти.

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