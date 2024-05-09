Беспилотник атаковал нефтехимический завод в Башкортостане

Беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават республики Башкортостан. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава региона Радий Хабиров. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

"Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены", - прокомментировал атаку Хабиров. Он добавил, что предприятие завод продолжает работать в штатном режиме.

Атаки украинских дронов на НПЗ в России

С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника "Украинской правды" в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ. А в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы.

США призвали власти Украины прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, написала 22 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Как отмечает издание, этот призыв связан с опасениями США по поводу роста мировых цен на нефть, а также ответных мер России в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны, терминалы, склады и нефтехранилища, расположенные на западе РФ. Между тем в Украине считают НПЗ законными военными целями.