  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КлиматНидерланды

Грету Тунберг задержали на акции экоактивистов в Гааге

Евгений Жуков
6 июля 2024 г.

Борцы против изменения климата регулярно блокируют автомагистраль в Гааге. Среди задержанных на сей раз - известная климатическая активистка Грета Тунберг.

https://p.dw.com/p/4hyB5
Задержание Греты Тунберг в Гааге
Задержание Греты Тунберг в Гааге (6 июля 2024 года)Фото: James Petermeier/ZUMA/picture alliance

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг была задержана во время акции протеста в Нидерландах. Как пишут в субботу, 6 июля, местные СМИ, полицейские увели 21-летнюю Тунберг с места проведения акции в Гааге, организованной движением Extinction Rebellion (XR).

Протестующие на некоторое время заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу A12, связывающую город с другими крупными населенными пунктами в стране. Полиция применила против них водометы.

Активисты призывают не субсидировать ископаемые виды топлива

За последние месяцы эта дорога уже десятки раз перекрывалась демонстрантами, призывающими правительство прекратить выделять субсидии на ископаемые виды топлива. Пока этого не произойдет, активисты Extinction Rebellion обещали продолжить протесты.

Полицейские в апреле уже уводили Грету Тунберг с аналогичной акции протеста в Гааге. В конце мая ее задержали во время пропалестинских протестов против участия Израиля в конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё. Около двух недель назад Тунберг также была задержана на акции ХР в столице Финляндии Хельсинки.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экоактивисты "Последнего поколения" на акции протеста в Берлине

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивисты в Германии и их радикальные акции - в фотографиях

Экоактивистов из группировки "Последнее поколение" в ФРГ многие считают радикалами за их акции протеста. Они блокируют автотрассы и аэропорты и обливают супом произведения искусства. Фотогалерея DW.
Конфликты28 апреля 2023 г.11 фото
external

Дональд Трамп против Греты Тунберг: как в Давосе стартовал экономический форум (21.01.2020)

Дональд Трамп против Греты Тунберг: как в Давосе стартовал экономический форум (21.01.2020)

В Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Борьба с изменением климата - одна из главных тем в этом году. В этой связи на форуме выступила экоактивистка Грета Тунберг. Что ей ответил президент США Дональд Трамп?
Политика21 января 2020 г.02:41 мин.
Грета Тунберг

Грета Тунберг шокировала Германию своим левым антисемитизмом

Грета Тунберг шокировала Германию своим левым антисемитизмом

СМИ ФРГ обсуждают закат звезды экоактивистов, раскол в движении защитников климата Fridays for Future и фото Греты Тунберг со спрутом. Оно напомнило пропаганду национал-социалистов.
Политика27 октября 2023 г.
Показать еще